Карпин рассказал о страхах российских футболистов в матче с Хорватией

«У любого спросишь, скажет: «Я трус? Да нет, я-то не трус, вы чего?» А потом на поле смотришь — никто под мяч не открывается. Это с чем связано? Я после вчерашней игры многое обдумываю, передумываю, анализирую. Надо мне прийти, честно говоря, еще не пришел к заключительной мысли какой-то. Но глобальная мысль одна: мы все равно — хочешь или не хочешь, нравится это кому-то или нет — боимся. Кто-то боится журналистов, кто-то боится (показывает кавычки. — Прим. ред.) болельщиков, кто-то — громких имен, что это Хорватия. У каждого свое, но, в конце концов, выливается в то, что было вчера», — подчеркнул Карпин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о психологических причинах неудачи национальной команды в матче с Хорватией. Как он заявил 15 ноября в новом выпуске ютуб-канала «Коммент.Шоу», у российских футболистов существует страх перед сильными соперниками.

При этом главный тренер сборной России не стал снимать вину с себя. Карпин считает, что перегрузил футболистов информацией.



«Игра со Словенией меня переключила, подтолкнула, ввела в заблуждение после безобразной игры со Словакией. Я уже говорил: это моя вина. Наверное, дал слишком много информации, чем запутал игроков — и компьютер у них завис. И вот с Хорватией все эти психологические проблемы вылезли наружу. Они понятные», — добавил Карпин.



Напомним, сборная России проиграла Хорватии в решающей игре за итоговое первое место в группе H отборочного этапа ЧМ-2022 со счетом 0:1. За весь матч российские футболисты совершили два удара по воротам и ни разу не попали в створ. Единственный гол в свои же ворота забил российский защитник Федор Кудряшов.



Ранее свой анализ проигранного матча в интервью «Фонтанке» провел комментатор Геннадий Орлов.



Россия заняла второе место и теперь будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи. Жеребьевка стыковых игр европейской квалификации пройдет 26 ноября в Цюрихе. Встречи состоятся 24 и 29 марта.

