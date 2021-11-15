Геннадий Орлов: Вся сборная России вчера была бесполезна

Геннадий Орлов Фото: автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Сборная России по футболу уступила Хорватии со счетом 0:1, пропустив единственный гол от своего же защитника Федора Кудряшова. Российский интернет вчера сквозь слезы вдоволь посмеялся, а сегодня пришло время поговорить серьезно.

— Геннадий Сергеевич, что мы вчера наблюдали? Очередной провал российского футбола?

— Ну почему же сразу провал, крах? Просто вчера стало очевидно, что хорваты совершенно другого уровня. Хотя Карпин вчера сказал, что игроки не выполнили его задание. Он-то их просил, чтобы они в центре поля удерживали мяч и старались играть в контроль. Но этого абсолютно не было.



— Что же пошло не так?

— А все просто: наши игроки этому не обучены, не было налаженного взаимодействия между ними. Видимо, не все поняли замысел Карпина. Все-таки надо, чтобы они притерлись. Но в клубах происходит то же самое: контроль мяча — это самое главное в футболе. Кто владеет мячом, тот владеет ситуацией и создает голевые моменты. А когда просто отбиваешь мяч от ворот и он летит в борьбу — это потери. Надо выходить через пас. Ведь футбол это игра без мяча. Мячом ты владеешь за игру 1,5–2 минуты, и это только у лучших игроков. Остальное время ты бегаешь. А куда бежишь? Надо отрываться от своего опекуна, освобождаться, чтобы получить мяч, а затем обработать его и отдать партнеру. И пошли дальше вперед. Но этого нет. А когда игра идет под давлением, все ломается. Мы то же самое видим в «Зените» — лидере российского футбола: очень тяжело выходит команда из-под прессинга. Поэтому в матче с «Ювентусом» был большой перевес по владению мячом у итальянцев. И так у всех российских команд. У нас не хватает умений, а самое главное — не хватает умения оторваться от опекуна. А ведь в этом весь смысл футбола: отскочил, мяч получил, отдал своему и забил. Сколько моментов было у Хорватии! Наше счастье, что есть такой вратарь, как Сафонов. Ему пятерка за этот матч. Сколько раз он спасал! Его же расстреливали с метра, с трех. С защитниками тоже большая проблема. Так что второе место в отборочной группе — для нас это очень хорошо. Правда, пробиться в Катар через стыковые матчи будет очень сложно. Для этого Карпину надо дать хотя бы неделю, чтобы он собрал команду на сборах и сумел донести до игроков свой план. А план у него есть. Тактика у него интересная. Так что, мне кажется, не все так плохо.



— То есть вы согласны с тем же бывшим футболистом «Зенита» Радимовым и почетным президентом РФС Колосковым, которые заявили, что тактика у Карпина и сборной была правильной?

— Правильная, да. Когда совсем стало плохо, он выпустил Чистякова, поставил трех центральных. Но Карпин исходил из ситуации на 57-й минуте. И мы могли удержать этот счет, если бы не автогол Кудряшова. Но все равно — главное поставленная игра. Вот все говорят: важен результат и счет на табло. Ничего подобного. Должна быть поставлена игра. Ну, хорошо, допустим, Кудряшов не забил бы и сыграли 0:0. Ну и что бы мы сегодня говорили? Да здравствует сборная России? Ну это же было бы большое везение, что сборная отобралась на чемпионат мира при такой плохой игре. Хорваты же полностью нас переигрывали. И нам еще повезло, что был дождь и грязь на футбольном поле. Это всегда нивелирует технические возможности игроков. При этом у них все равно было огромное количество опасных моментов. В первом тайме мы вообще ни разу не ударили по воротам.



— Да и за всю игру всего дважды, и то не попали в створ.

— Ну и как можно рассчитывать на что-то, если ты ни разу не попал по воротам? Это что за футбол? Сегодня диагноз такой: у нас нет поставленной игры. И нам надо делать все, чтобы ее поставить. Теперь надо решать, как это делать и с помощью чего. У нас проблема в тренерах, в учебно-тренировочном процессе. Банальные слова, но это так. Мало тренируемся, и игроки поэтому плохо владеют мячом. На замену выходят Зобнин, Кудряшов и все прочие. Они не европейского уровня футболисты. Надо молодых брать, чей потолок возможностей еще не виден. И учить играть их в современный футбол.

— А мы сейчас играем в несовременный?

— Конечно! И наши футболисты не современные. Они отстают.

— Вот вы говорите, что тактика была правильной, но…

— Да, но правильную тактику нужно еще выполнить. Тренер говорит: сегодня играем по такой схеме, здесь мы перекрываем, здесь мы контролируем мяч. Оп — а в игре мы мяч не контролируем. И вся тактика летит в тартарары.



— Понятно, но Карпин говорит, что сам виноват на 100 процентов в поражении от Хорватии.

— Карпин просто благородный человек. Он взял на себя вину. Он же тренер команды. Но. Сколько он работает с этой командой? Фактически он не провел ни одного нормального сбора. Они приезжают на три дня, лечатся, восстанавливаются, проводят легкую тренировку, и затем игра. Я поэтому и говорю, что зимой сборной надо дать хотя бы полноценный недельный цикл, чтобы Карпин смог нормально поработать.

— Еще одна цитата Карпина из интервью после матча: «У многих футболистов не было желания мяч получать. Соответственно, без мяча обороняться 90 минут невозможно, никаких сил не хватит». Лично мне сложно понять, как у футболистов в таком матче может не быть желания?

— Так я же вам сказал, что футбол — это игра без мяча. Нужно много отрываться от соперника, а для этого нужно потратить много сил. А были ли у них силы? Но я думаю, что тут дело больше в психологии. Они не истязали себя. Я не видел, чтобы кто-то упал замертво после финального свистка. Они не знали, куда бежать, а силы надо тратить нацеленно. А они не туда их направляли.



— Кудряшов — новый Филимонов?

— Ну при чем тут Кудряшов? Он бедняга. Его надо было заменить раньше. У него, видимо, ноги свело судорогой. Тут, конечно, Карпин ошибся с заменой. Как Кудряшов попал в основной состав? Сейчас первый кандидат — Терехов из «Сочи». Но он получил травму. Сутормин здорово играл. Можно было его поставить вместо Кудряшова, потому что у Алексея есть характер, он борец. Тут ведь порвалось там, где Кудряшов. Он же вообще из-за больной ноги опаздывал к воротам. Кудряшов это игрок позавчерашнего дня. Если Карпин его готовил умышленно к выходу на поле, это ошибка Карпина. Это игрок старой формации. Он уже не может подключиться к атакам, как Терехов, Сутормин или Караваев.

— В очередной раз разочаровал «золотой актив» сборной, про который в свое время жестко высказался Черчесов. Что случилось с Головиным, который совсем потерялся на поле вчера?

— Головин провалил игру. Он сник. Он тоже мало отскакивал, мало искал мяч. Может, дело в погоде, но хорваты-то, несмотря на это, играли. Головин оказался психологически не готов к такой борьбе. Он вроде бы играет в топовом чемпионате Франции, но помощи от него никакой. «Монако» же недавно объявил, что готов продать Головина. Если он хороший игрок, зачем его выставлять на трансфер? Плюс он все время травмируется. Это как у «Зенита» с Малкомом, которого приобрели за огромные деньги. Как Лига чемпионов — его нет. Такие вещи надо просчитывать, когда покупаешь футболистов. А вообще не надо делать богов из наших игроков. У нас свой уровень. Мы из начальных классов, а хорваты — десятиклассники. В марте будут стыки. Попадем мы на Португалию и что будем делать?



— Есть впечатление, что Смолов тоже позавчерашний игрок.

— Конечно. У нас просто голод на нападающих. Надо быть смелее. Есть Тюкавин, Захарян. Надо ставить молодежь. Они хотя бы вырастут. Смолов был бесполезен. Но у нас вчера вся команда была бесполезна. Они не хотели получать мяч, они стояли и прятались.

— Теперь уже, наверное, можно сказать, была ли так уж необходима замена Черчесова?

— Пока рано судить. Ты торопишься. Карпин еще мало поработал со сборной. Конечно, у Черчесова были достижения, сборная под его руководством очень хорошо играла на чемпионате мира в 2018 году. Но сравнивать его и Карпина некорректно. Надо признать, что при Карпине произошло оживление. Команда сильно обновилась. Было задействовано много молодых ребят, явно способных. В принципе, второе место в группе говорит в пользу этой команды.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

