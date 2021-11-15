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«Вчера был разговор». Путин обсудил с Лукашенко его слова о перекрытии транзита газа в Европу

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В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тему транзита российского газа в Европу.

«Да. Вчера был разговор», — сказал 15 ноября РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что может перекрыть поставки топлива из России в ЕС по газопроводу «Ямал — Европа», если Польша решит закрыть границу с Белоруссией. Президент рекомендовал «руководству Польши, литовцам и прочим безголовым думать прежде, чем говорить».

Владимир Путин допустил, что Лукашенко как президент транзитной страны может дать указание по перекрытию поставок газа в Европу. Российский лидер выразил надежду, что «до этого не дойдет» и пообещал поговорить на эту тему с белорусским президентом.

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Комментарии (12)

Денеб
Дворовый пожурил уличного...... Путин и Лука - близнецы-братья.......
Эд Хэммет
С таким пациентом надо беседовать очень осторожно. С ним лучше не спорить. Надо говорить что-нибудь приятное ему. Постарайтесь не употреблять в речи сложных оборотов и незнакомых слов. Говорите максимально просто и медленно, чтобы человек успел «обработать» ту информацию, которую вы хотите до него донести. Если вы видите, что человек встревожен, лучше избегайте физического контакта (если уверены в том, что это будет ему неприятно), и не подходите слишком близко.
***_555
Сколько на этот раз?
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