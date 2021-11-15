«Вчера был разговор». Путин обсудил с Лукашенко его слова о перекрытии транзита газа в Европу

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тему транзита российского газа в Европу.
«Да. Вчера был разговор», — сказал 15 ноября РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Лукашенко заявил, что может перекрыть поставки топлива из России в ЕС по газопроводу «Ямал — Европа», если Польша решит закрыть границу с Белоруссией. Президент рекомендовал «руководству Польши, литовцам и прочим безголовым думать прежде, чем говорить».
Владимир Путин допустил, что Лукашенко как президент транзитной страны может дать указание по перекрытию поставок газа в Европу. Российский лидер выразил надежду, что «до этого не дойдет» и пообещал поговорить на эту тему с белорусским президентом.