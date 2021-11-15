«Вчера был разговор». Путин обсудил с Лукашенко его слова о перекрытии транзита газа в Европу

С таким пациентом надо беседовать очень осторожно. С ним лучше не спорить. Надо говорить что-нибудь приятное ему. Постарайтесь не употреблять в речи сложных оборотов и незнакомых слов. Говорите максимально просто и медленно, чтобы человек успел «обработать» ту информацию, которую вы хотите до него донести. Если вы видите, что человек встревожен, лучше избегайте физического контакта (если уверены в том, что это будет ему неприятно), и не подходите слишком близко.