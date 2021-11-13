Путин: Лукашенко может перекрыть поставки российского газа в Европу, но надеюсь, что до этого не дойдет

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности перекрыть поставки топлива из России в ЕС по газопроводу «Ямал — Европа» .



Реакцию Лукашенко вызвало то, что в польском правительстве допустили полное закрытие границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — сказал президент Белоруссии 11 ноября (цитата по «Интерфаксу»).

