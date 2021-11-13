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Путин: Лукашенко может перекрыть поставки российского газа в Европу, но надеюсь, что до этого не дойдет

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Президент России Владимир Путин отреагировал на слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности перекрыть поставки топлива из России в ЕС по газопроводу «Ямал — Европа».

Реакцию Лукашенко вызвало то, что в польском правительстве допустили полное закрытие границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — сказал президент Белоруссии 11 ноября (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что впервые об этом слышит. Президент РФ пообещал поговорить с Лукашенко на эту тему.

«Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдёт. Но, с другой стороны, против него всегда применяют и грозятся применением новых санкций. Но это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной», — цитирует Путина 13 ноября телеграм-канал «Вести 24».

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Комментарии (20)

Параллакс
Это уже какой-то цирк Дю Солей
263221761
А я не я и лошадь не моя! А докажите фраера! ))
08765432
Надо построить СП 3 , 4 , 5 и послать нахрен всех трубососов как и хохлов
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