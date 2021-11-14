На Бармалеевой поставили знаки и эвакуировали припаркованные машины

Как сообщили «Фонтанке» читатели 14 ноября, с левой стороны улицы водители обнаружили новые знаки, запрещающие парковку, и эвакуировали стоящие машины. Раньше знаки были установлены так, что автомобилисты трактовали их как запрет только для правой стороны.

Дорожные нововведения усложнили жизнь автомобилистам, живущим на тихой односторонней Бармалеевой улице в Петроградском районе Петербурга. Небольшое количество жилых домов там всегда позволяло найти место для парковки, а исторически сложившаяся стоянка лишь по одной стороне проезжей части делала Бармалееву куда менее напряженной, чем большинство соседних параллельных улиц Петроградки.

Жители Петроградской стороны отмечают, что парковка на Бармалеевой слева была "практически всегда". Даже при полностью занятом левом рядке проходящий по улице троллейбус проезжал с большим запасом. Однако, выясняется, что ээто был лишь обывательский взгляд на мир.

К тому же старожилы этих мест припоминают, что коварные знаки, грозящие эвакуатором появились с левой строны еще летом - после долгого ремонта улицы. Просто раньше на них не обращали внимания ни водители, ни представители власти, ответственные за соблюдение правил парковки.



В комитете по транспорту «Фонтанке» пояснили, что на Бармалеевой было зафиксировано много нарушений ПДД. Кроме того, водители «Горэлектротранса» жаловались на трудности проезда. «Ранее были отмечены недостатки в установке знаков. В настоящее время ГУ ДОДД все замечания устранил, и теперь сотрудники УВАП устраняют нарушения ПДД», — добавили в комитете.



Горожане переживают, что новый запрет парковки добавит им проблем. Сложно будет не только тем, кто здесь живёт, но и тем, кто привозит и увозит детей: на улице расположены четыре детских сада и частная школа. «При этом Бармалеева есть в плане на платную парковку. Видимо, если платно парковаться, то троллейбусам мешать не будешь», — иронизируют петербуржцы.

