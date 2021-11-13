Президент Сербии: Путин возвысил Россию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что многому учится у своего российского коллеги Владимира Путина. Он считает его «силой России».



«Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», – сказал Вучич в интервью YouTube-каналу «Соловьев.Live» (цитата по РИА Новости).



Также президент Сербии рассказал, что на переговорах с Путиным в Москве 25 ноября планирует обсудить цену на газ и увеличение объемов поставок.

