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Президент Сербии: Путин возвысил Россию

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что многому учится у своего российского коллеги Владимира Путина. Он считает его «силой России».

«Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», – сказал Вучич в интервью YouTube-каналу «Соловьев.Live» (цитата по РИА Новости).

Также президент Сербии рассказал, что на переговорах с Путиным в Москве 25 ноября планирует обсудить цену на газ и увеличение объемов поставок.

«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый. [Мы] тратим, расходуем больше: ранее мы использовали 1,1 млрд куб. м газа, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», – цитирует Вучича ТАСС.

Ранее президент Сербии в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ.

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Комментарии (31)

dragvs
Это прием в духе общения с торгашкой на рынке, подогнал шоколадку, сказал комплимент, получил хорошую скидку. Если это работает, то нашу страну просто унизят.
piterez
Все правильно, Путин - это торгаш газом, а не президент. Настоящему президенту было бы стыдно, когда у него хорошую цену на товар просят. Давай как Володя попроси у Байдена хорошую цену на форды и кадилаки, тогда узнаешь. кто в Америке президент, а кто торгаш!
dragvs
Это давно уже поняли: либо высокий уровень жизни, либо голимые понты. Как-то более или менее совмещать у США получается, но это эксклюзив, когда ты полмира поимел. Китай в этом плане преуспевает и уже обогнал Россию в уровне жизни. Прибалты - обогнали Россию. Россия это страна-бензоколонка, без нефтегаза тут все рухнет в одночасье. Путин пытается играть в игру "мы не просто бензоколонка, мы вам очень нужны". Вучичу ничего не стоит подыграть, он понял что Путин глубоко "сентиментальный и ранимый" человек. Реально, вот так дешево Вучич получит фору в переговорах, грамотный ход.
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