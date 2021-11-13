Президент Сербии: Путин возвысил Россию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что многому учится у своего российского коллеги Владимира Путина. Он считает его «силой России».
«Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», – сказал Вучич в интервью YouTube-каналу «Соловьев.Live» (цитата по РИА Новости).
Также президент Сербии рассказал, что на переговорах с Путиным в Москве 25 ноября планирует обсудить цену на газ и увеличение объемов поставок.
«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый. [Мы] тратим, расходуем больше: ранее мы использовали 1,1 млрд куб. м газа, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», – цитирует Вучича ТАСС.
Ранее президент Сербии в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ.