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В Петербурге с почестями похоронили подполковника СОБРа Захарова, который погиб при задержании мошенников

Офицера похоронили на Серафимовском кладбище.

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Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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В Петербурге прошли похороны подполковника СОБРа Евгения Захарова. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

Церемония прощания с офицером состоялась утром в культурном центре ГУ МВД в Петербурге. Похоронили Евгения Захарова с воинскими почестями на Серафимовском кладбище. Попрощаться с ним пришли родные, близкие и коллеги. Почетный караул дал выстрелы в честь погибшего подполковника.

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Отмечается, что отдать дань памяти офицеру также прибыли губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

48-летний офицер Росгвардии Евгений Захаров погиб в Петербурге утром 9 ноября на Пулковском шоссе. Вместе с коллегами он участвовал в операции по задержанию телефонных мошенников. Его сбил один из подозреваемых, Алексей Покрепо, на автомобиле «Фиат Дукато». На суде он уверял, что на педаль газа нажал от испуга.

Правительство Петербурга пообещало оказать семье погибшего — жене и троим детям — материальную помощь, а также улучшение жилищных условий.

Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанки».

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