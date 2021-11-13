В Петербурге с почестями похоронили подполковника СОБРа Захарова, который погиб при задержании мошенников

В Петербурге прошли похороны подполковника СОБРа Евгения Захарова. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.
Церемония прощания с офицером состоялась утром в культурном центре ГУ МВД в Петербурге. Похоронили Евгения Захарова с воинскими почестями на Серафимовском кладбище. Попрощаться с ним пришли родные, близкие и коллеги. Почетный караул дал выстрелы в честь погибшего подполковника.
Отмечается, что отдать дань памяти офицеру также прибыли губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.