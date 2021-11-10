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Власти Петербурга окажут помощь семье офицера СОБРа, погибшего при задержании мошенников

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Правительство Петербурга окажет семье погибшего подполковника СОБРа Евгения Захарова материальную помощь и посодействует в улучшении жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Евгений Михайлович посвятил себя благородному делу — защите людей. Его заслуги перед обществом отмечены высокими государственными наградами», — 10 ноября отметил губернатор Александр Беглов.

«Фонтанка» писала, что 48-летний офицер Росгвардии погиб утром 9 ноября, когда задерживал группу подозреваемых в телефонном мошенничестве. Его сбил «Фиат Дукато», за рулем которого находился один из злоумышленников. Мужчина скончался на месте от полученных травм. У правоохранителя остались жена и трое детей.

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