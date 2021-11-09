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Подполковник СОБРа — ветеран боевых действий и отец троих детей погиб под колесами машины во время задержания мошенников на юге Петербурга

Подполковник СОБРа погиб при задержании группы мошенников в Петербурге

48-летний подполковник полиции, оперуполномоченный СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии по Петербургу и области Евгений Захаров скончался на месте от полученных травм.

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В Росгвардии рассказали о сотруднике СОБРа, который погиб при исполнении служебного долга утром 9 ноября. Спецназовец с коллегами помогал сотрудникам полиции в задержании группы, которую подозревают в телефонном мошенничестве. Его сбил автомобиль «Фиат Дукато», за рулем которого был один из подозреваемых. 48-летний подполковник полиции, оперуполномоченный СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии по Петербургу и области Евгений Захаров скончался на месте от полученных травм.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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Водителя задержали через час на АЗС в районе Мурино.

Захаров родился в Мурманске, срочную службу проходил в спецназе. Работал в ОМОНе специалистом-взрывотехником. Прошел обе чеченские войны. Ветеран боевых действий. Награждён государственными наградами — медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью Суворова, а также ведомственными наградами.

Женат на школьной учительнице. Воспитывал троих детей.

«Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая социальная поддержка. В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи», — сообщили в Росгвардии.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области

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Комментарии (39)

Gnider
Если пластиковый стаканчик опасен то реальный преступник смертелен для полиции
mi_maleta
редакция, хотя бы в таких случаях закройте комменты. Вы же знаете, что понапишут, зачем это публиковать про погибшего? Какую этику, какое уважение, ждать от властей, если сами, такое позволяете. Главред, а если про вашего близкого такое понапишут(((
265929496
В голове не укладывается: человек отдал жизнь за то, чтобы задержать телефонных мошенников? Не киллера, не террориста, не психопата, взявшего заложников... А болтунов, которые наживаются на нашей наивности. Сколько бы рублей не потеряли их жертвы, это не сравнить с тем, что трое детей лишись отца.
Когда уже государство займется социальной рекламой? Из каждого утюга должно звучать предупреждение о данном виде преступлений. так, чтоб каждая древняя бабушка знала: разговоры о деньгах - только в офисе банка. Глядишь, зло само вымрет без наших потерь....
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