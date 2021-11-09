Подполковник СОБРа — ветеран боевых действий и отец троих детей погиб под колесами машины во время задержания мошенников на юге Петербурга

В Росгвардии рассказали о сотруднике СОБРа, который погиб при исполнении служебного долга утром 9 ноября. Спецназовец с коллегами помогал сотрудникам полиции в задержании группы, которую подозревают в телефонном мошенничестве. Его сбил автомобиль «Фиат Дукато», за рулем которого был один из подозреваемых. 48-летний подполковник полиции, оперуполномоченный СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии по Петербургу и области Евгений Захаров скончался на месте от полученных травм.

Водителя задержали через час на АЗС в районе Мурино.

Захаров родился в Мурманске, срочную службу проходил в спецназе. Работал в ОМОНе специалистом-взрывотехником. Прошел обе чеченские войны. Ветеран боевых действий. Награждён государственными наградами — медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью Суворова, а также ведомственными наградами.



Женат на школьной учительнице. Воспитывал троих детей.



«Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая социальная поддержка. В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи», — сообщили в Росгвардии.