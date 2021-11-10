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«Педаль газа я нажал от испуга». Арестован водитель, насмерть сбивший подполковника СОБРа в Петербурге

В Петербурге арестовали телефонного мошенника, насмерть сбившего подполковника СОБРа

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил в изоляцию Алексея Покрепо. Подозреваемый в телефонном мошенничестве уходил от задержания так, что насмерть сбил офицера Росгвардии.

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Об аресте Покрепо 10 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов. Его доставили под конвоем и в наручниках, заседание он провёл в клетке. Следствие полагает, что Покрепо причастен к хищению денег у пенсионеров, на нём по меньшей мере дюжина эпизодов с ущербом в 2,8 миллиона рублей. Присоединить к делу планируют ещё 50 случаев мошенничества.

Обвинение Покрепо пока не предъявлено, но он свою причастность не отрицает. В схеме, как уверяет, участвовал курьером и был мало осведомлён: «Если бы я знал, что стариков обманывают, то никогда бы не стал этим заниматься».

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Подозреваемых в мошенничестве задерживали накануне утром. Когда на Пулковском шоссе брали Покрепо, он рванул на микроавтобусе так, что сбил 48-летнего подполковника СОБР Евгения Захарова. Тот погиб на месте. Водителя догнали в Мурино, в отделе он сослался на испуг и повторил это объяснение в суде.

«Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают, и все время в пути звонил «112». Потом остановился и ждал, от преследования не уходил», — цитирует монолог подозреваемого пресс-служба.

Накануне в отношении Покрепо возбуждено дело о посягательстве на жизнь представителя власти. Против стражи фигурант возражал, но следователь и прокурор уверены, что сотрудничать он сможет и из камеры. Суд поддержал, Покрепо отправили в следственный изолятор до 8 января.

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