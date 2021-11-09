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«Недобитки» ранее арестованных. При задержании кого погиб подполковник СОБРа

Подельники виновника гибели подполковника Росгвардии в Петербурге задержаны

Если виновник гибели сотрудника Росгвардии — из Волгограда, то его компаньоны — из Харькова и Тулы. Все они, как узнала «Фонтанка», — коллеги тех, кто уже находится в следственных изоляторах.

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По информации нашего издания, утром 9 ноября уголовный розыск Петербурга проводил серию обысков и задержаний так называемых телефонных мошенников. Вмененная им схема типична: «диспетчер» обзванивает пожилых петербуржцев, рассказывая им, мол, их родственник попал в ДТП, а после тот же «диспетчер» заказывает «Яндекс.Такси» для доставки похищенных денег в нужное место. Таким образом, курьер имеет алиби.

Водителем же микроавтобуса, под колесами которого сегодня при задержании погиб подполковник СОБРа Евгений Захаров, был, как мы уже сообщили, 38-летний подозреваемый Алексей Покрепо из Волгограда. Кстати, он, по мнению следствия, и отвозил деньги в один из отелей на улице Марата.

Примерно в это же время оперативники задержали и двух его коллег по ремеслу. Это 43-летняя Ирина из Харькова и 53-летний Владимир из Тулы. По версии следствия, они конвертировали добытые таким путем средства в валюту и переправляли их на территорию Украины.

Как сообщили нашему изданию, «это «недобитки» ранее арестованной группы из четырех человек, которые работали в Петербурге еще несколько месяцев назад».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

michailPotapov
в хохлостане рассадних колл центров
говорил с одним он даже Гэкал в трубку
я говорю а что ж ты на Донбассе свои Кишки то не оставил
патриот ? тут то у него и засвистела фляга
Wert
Работайте, братья!
265863469
а почему не молодые подполковники делают работу максимум старлея?
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