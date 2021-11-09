«Недобитки» ранее арестованных. При задержании кого погиб подполковник СОБРа

По информации нашего издания, утром 9 ноября уголовный розыск Петербурга проводил серию обысков и задержаний так называемых телефонных мошенников. Вмененная им схема типична: «диспетчер» обзванивает пожилых петербуржцев, рассказывая им, мол, их родственник попал в ДТП, а после тот же «диспетчер» заказывает «Яндекс.Такси» для доставки похищенных денег в нужное место. Таким образом, курьер имеет алиби.



Водителем же микроавтобуса, под колесами которого сегодня при задержании погиб подполковник СОБРа Евгений Захаров, был, как мы уже сообщили, 38-летний подозреваемый Алексей Покрепо из Волгограда. Кстати, он, по мнению следствия, и отвозил деньги в один из отелей на улице Марата.

