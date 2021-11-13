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В Югре бродячие собаки насмерть загрызли женщину

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В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело о халатности после нападения стаи бродячих собак на женщину. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, днем 12 ноября в промзоне города Лангепас на 43-летнюю местную жительницу набросились бездомные собаки. От полученных укусов женщина умерла в больнице.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи оценят своевременность принятых местной администрацией мер по отлову бродячих животных.

Ранее сообщалось, что в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО-Югры родители потребовали перевести школьников на удаленку из-за нашествия волков. Власти региона заявили, что решение о дистанте приняли из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (12)

Dr.Pepper
Эти собаки не с другой планеты прилетели, это брошенные на произвол бывшедомашние животные. Ответственно за смерть несчастной женщины общество, в котором граждане выбрасывают безнаказанно животных как надоевшие игрушки и отсутствие нормальных приютов.
Философ (не тролль)
При СССР так и делали - охотникам ещё и затраты на патроны компенсировали и понравившуюся шкуру можно было забрать. А сейчас зоошиза рулит. Всякая тварь должна знать свое место, бродячих собак быть не должно, ибо это прямая угроза безопасности населения.
ROMUALD
После ВОВ 1941-1945 г.г. 40 тысяч служебных собак отправили на мыло, заслуженных псов, дрессированых. А тут, что? Кому предъявлять обвинения? Руководство зоозащитников надо привлечь к ответу, это их подопечные загрызли человека.
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