В Югре бродячие собаки насмерть загрызли женщину

В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело о халатности после нападения стаи бродячих собак на женщину. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



По версии следствия, днем 12 ноября в промзоне города Лангепас на 43-летнюю местную жительницу набросились бездомные собаки. От полученных укусов женщина умерла в больнице.



Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи оценят своевременность принятых местной администрацией мер по отлову бродячих животных.

Ранее сообщалось, что в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО-Югры родители потребовали перевести школьников на удаленку из-за нашествия волков. Власти региона заявили, что решение о дистанте приняли из-за пандемии коронавируса.

