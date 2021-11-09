«Волк — хитрый зверь». Власти Югры заявили, что перевели школьников на дистант не из-за хищников, а из-за пандемии

Власти в Югре отрицают, что школьников в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО перевели на дистанционное обучение из-за нашествия волков. По словам главы района Игоря Набатова, это произошло из-за пандемии, и такой формат был введен до 14 ноября.



«Вопрос слухов возникает. У нас дети на дистант переведены распоряжением губернатора в связи с коронавирусом, а совсем не из-за волков. Официальных обращений по поводу диких животных не было ни к главе поселения, ни в администрацию района. Вся эта информация появилась из соцсетей и неофициального общения жителей с главой поселени, — цитирует Набатова 9 ноября издание «Подъем».

