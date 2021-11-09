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«Волк — хитрый зверь». Власти Югры заявили, что перевели школьников на дистант не из-за хищников, а из-за пандемии

Чиновники в ХМАО-Югре опровергли информацию, что школьников в Зеленоборске перевели на дистанционку из-за нашествия волков

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Власти в Югре отрицают, что школьников в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО перевели на дистанционное обучение из-за нашествия волков. По словам главы района Игоря Набатова, это произошло из-за пандемии, и такой формат был введен до 14 ноября.

«Вопрос слухов возникает. У нас дети на дистант переведены распоряжением губернатора в связи с коронавирусом, а совсем не из-за волков. Официальных обращений по поводу диких животных не было ни к главе поселения, ни в администрацию района. Вся эта информация появилась из соцсетей и неофициального общения жителей с главой поселени, — цитирует Набатова 9 ноября издание «Подъем».

По словам главы района, поймать волка не всегда удается легко. «В январе и марте охотники не смогли ликвидировать хищников, потому что волк — хитрый зверь: если он чувствует, что на него пошел охотник, то он избегает этой встречи».

Напомним, ранее появилась информация, что в Югре родители попросили перевести школьников на удаленку из-за волков. По словам жителей Зеленоборска, в октябре хищники начали нападать на собак и утаскивать их в лес. Директор местной школы признала появление таких заявлений и назвала ситуацию действительно опасной. В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО сообщили, что уже начали отстрел хищников.

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