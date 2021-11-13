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В Петербурге прощаются с подполковником СОБРа, погибшим при задержании телефонных мошенников

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Церемония прощания с подполковником СОБРа Евгением Захаровым, погибшим при задержании телефонных мошенников, проходит 13 ноября в культурном центре ГУ МВД в Петербурге.

Участие в панихиде примут губернатор Северной столицы Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а также полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Отпевание и похороны Захарова состоятся в 12:00 на Серафимовском кладбище на участке для сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Автор: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Ранее сообщалось, что Евгения Захарова посмертно наградят орденом Мужества.

48-летний офицер Росгвардии Евгений Захаров погиб в Петербурге утром 9 ноября на Пулковском шоссе. Вместе с коллегами он участвовал в операции по задержанию телефонных мошенников. Его сбил один из подозреваемых, Алексей Покрепо, на автомобиле «Фиат Дукато». На суде он уверял, что на педаль газа нажал от испуга.

Правительство Петербурга пообещало оказать семье погибшего — жене и троим детям — материальную помощь, а также улучшение жилищных условий.

Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанки».

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