В Петербурге прощаются с подполковником СОБРа, погибшим при задержании телефонных мошенников

Церемония прощания с подполковником СОБРа Евгением Захаровым, погибшим при задержании телефонных мошенников, проходит 13 ноября в культурном центре ГУ МВД в Петербурге.
Участие в панихиде примут губернатор Северной столицы Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а также полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Отпевание и похороны Захарова состоятся в 12:00 на Серафимовском кладбище на участке для сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Автор: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Ранее сообщалось, что Евгения Захарова посмертно наградят орденом Мужества.