Везут даже новорожденных: в Москве госпитализация детей с коронавирусом выросла в 3 — 4 раза

В четвёртую волну коронавируса стало поступать вдвое больше детей с COVID-19, чем в третью. И в 3–4 раза больше, чем во вторую и первую, сообщил журналистам 12 ноября главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.



«В четвёртую волну мы увидели увеличение количества детей заболевших, в том числе количество детей, поступающих в стационары... По сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в 2 раза, а по сравнению с первой-второй — в 3–4 раза. То есть видим увеличение количества больных, видим увеличение количества госпитализируемых, детей стало больше тяжёлых, и видим омоложение болезни — стали болеть дети грудного возраста, дети-новорождённые, дети раннего возраста», — цитирует Османова ноября РИА Новости.

