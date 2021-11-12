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Везут даже новорожденных: в Москве госпитализация детей с коронавирусом выросла в 3 — 4 раза

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В четвёртую волну коронавируса стало поступать вдвое больше детей с COVID-19, чем в третью. И в 3–4 раза больше, чем во вторую и первую, сообщил журналистам 12 ноября главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

«В четвёртую волну мы увидели увеличение количества детей заболевших, в том числе количество детей, поступающих в стационары... По сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в 2 раза, а по сравнению с первой-второй — в 3–4 раза. То есть видим увеличение количества больных, видим увеличение количества госпитализируемых, детей стало больше тяжёлых, и видим омоложение болезни — стали болеть дети грудного возраста, дети-новорождённые, дети раннего возраста», — цитирует Османова ноября РИА Новости.

«Фонтанка» ранее писала об очередях из скорых, которые начали выстраиваться у главной инфекционной детской больницы Петербурга. Несколько детей даже попали на ИВЛ.

Также сообщалось, что во Владимире умер новорождённый младенец, заразившийся коронавирусом от матери. Его лечение просил проконтролировать лично глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Комментарии (7)

perrkele_sattana
Итого: 4 ребенка, по факту. Один из которых новорожденый с невнятным анамнезом. Заболеваемость детей в Москве возрасла в 3 раза! Достигла 12-ти человек? Серьёзно? - военно-космические войска в воздух!
Ванька Созин
понятно. нагнетают, чтобы детей начать колоть.
Antuan Rokanten
Не надоело еще нагнетать?
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