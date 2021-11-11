Во Владимире умер младенец, заразившийся коронавирусом от матери. Его лечение просил проконтролировать глава Минздрава

«К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход. <…> Я вижу, что было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. О переводе ребенка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были, и состояние его могло ухудшиться резко», — рассказал ТАСС 11 ноября глава депздрава Константин Баранов, отметив, что их специалисты консультировались по видеосвязи с врачами федеральных клиник.

Во время рабочего визита в регион в конце октября Мурашко посетил областную детскую больницу, в которой врачи рассказали о тяжелом состоянии новорожденного, который подхватил коронавирус от мамы. Ребенок находился на ИВЛ в реанимации. Министр здравоохранения тогда поручил сформировать и направить в субъект бригаду детских специалистов из федеральных клиник для оказания медицинской помощи младенцу.

