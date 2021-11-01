В Петербурге четверо детей с коронавирусом находятся в реанимации. Двоих уже подключили к ИВЛ

По ее словам, 25% детей переносят коронавирус с проявлениями пневмонии. А самому младшему пациенту больницы с этим диагнозом было всего 14 дней от роду.

«На сегодняшний день у нас в реанимации четыре ребенка с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, с пневмонией. И двое из них находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — рассказала Исанкина в эфире канала «Санкт-Петербург» 1 ноября.

Главный врач детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина заявила, что четвертая волна коронавируса в Петербурге характеризуется более тяжелым течением болезни у детей.

«Дети с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» госпитализируются у нас в инфекционный корпус. Там развернуто 362 койки. На сегодняшний день резерв свободных коек для данной патологии — это 69 коек. Госпитализация сохраняется на достаточно высоком, по сравнению с летними месяцами, уровне и составляет от 70 до 95 пациентов в сутки. Это дети не только с коронавирусом, но и с другими инфекционными заболеваниями, с пневмониями», — добавила главный врач.



Исанкина отметила, что в больнице пока не ощутили эффект от начала каникул — госпитализация не снижается.



В начале октября читатели «Фонтанки» впервые за все время пандемии в Петербурге заметили очередь из карет скорой помощи у приемного покоя больницы им. Филатова.

