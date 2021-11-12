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«Не верю, что русские не хотят работать». Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов

Фадеев считает, что компаниям нужно заменить мигрантов выходцами из российских регионов

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Российским компаниям нужно лучше организовать набор сотрудников в регионах страны, а не заменять их мигрантами. Об этом 12 ноября заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Зарплаты-то уже немаленькие, особенно в Москве... И в некоторых регионах России, особенно в средней полосе, безработица. Говорят, русские не хотят работать — не верю. Поток мигрантов налажен, он худо-бедно эффективно работает, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал ничего об этом», — сказал Фадеев в ходе онлайн-конференции «Перенос Единого миграционного центра: что дальше?» в МИА «Россия сегодня» (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что работодатели, принимающие большое число работников-мигрантов, создают социальное напряжение. При этом глава СПЧ задался вопросом об эффективности таких компаний.

В начале сентября замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин говорил о том, что ведомство планирует организовать централизованный ввоз на чартерных поездах трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на стройках.

По данным МВД на сентябрь, в России находилось около 7 млн мигрантов, в том числе нелегалов. «Фонтанка» писала, что силовые ведомства предложили брать отпечатки пальцев у прибывающих в страну трудовых мигрантов. Кроме того, глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о ДНК-регистрации иностранцев.

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Комментарии (14)

chip1
Власть мучительно думает, что дешевле, поднять зарплаты или ввести систему трудовых лагерей) Лагеря заманчиво, но в западном мире не оценят и будут смотреть как на людоедов, кроме того кучу опричников держать, что то на то и выйдет.
houspi
А говорили, что мухоморы не "вставляют".
266197170
Мигранты не только создают сложности своим присутствием. Большая часть просто не умеет и не очень-то хочет работать. Грузчики портят мебель, не раз видел в разгар миграции группы дорожных рабочих, загорающих весь день у какой-нибудь дорожной машины или наблюдающих, как один из них лениво шевелит лопатой. Многие таксисты плохо понимают по-русски и, мягко говоря, обижены интеллектом.
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