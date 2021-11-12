«Не верю, что русские не хотят работать». Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов

Российским компаниям нужно лучше организовать набор сотрудников в регионах страны, а не заменять их мигрантами. Об этом 12 ноября заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.



«Зарплаты-то уже немаленькие, особенно в Москве... И в некоторых регионах России, особенно в средней полосе, безработица. Говорят, русские не хотят работать — не верю. Поток мигрантов налажен, он худо-бедно эффективно работает, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал ничего об этом», — сказал Фадеев в ходе онлайн-конференции «Перенос Единого миграционного центра: что дальше?» в МИА «Россия сегодня» (цитата по РИА Новости).

