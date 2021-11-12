«Не верю, что русские не хотят работать». Глава СПЧ призвал замещать мигрантов выходцами из российских регионов

Российским компаниям нужно лучше организовать набор сотрудников в регионах страны, а не заменять их мигрантами. Об этом 12 ноября заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
«Зарплаты-то уже немаленькие, особенно в Москве... И в некоторых регионах России, особенно в средней полосе, безработица. Говорят, русские не хотят работать — не верю. Поток мигрантов налажен, он худо-бедно эффективно работает, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал ничего об этом», — сказал Фадеев в ходе онлайн-конференции «Перенос Единого миграционного центра: что дальше?» в МИА «Россия сегодня» (цитата по РИА Новости).
Он отметил, что работодатели, принимающие большое число работников-мигрантов, создают социальное напряжение. При этом глава СПЧ задался вопросом об эффективности таких компаний.
В начале сентября замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин говорил о том, что ведомство планирует организовать централизованный ввоз на чартерных поездах трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на стройках.
По данным МВД на сентябрь, в России находилось около 7 млн мигрантов, в том числе нелегалов. «Фонтанка» писала, что силовые ведомства предложили брать отпечатки пальцев у прибывающих в страну трудовых мигрантов. Кроме того, глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о ДНК-регистрации иностранцев.