FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
71.09р82.17р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

МВД предложило брать отпечатки пальцев у мигрантов, прибывающих в Россию

7
Печать

Прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут обязать сдавать отпечатки пальцев. Соответствующий законопроект, разработанный МВД и рядом других силовых структур, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, дактилоскопическую информацию будут собирать у иностранцев, которые приехали в страну с целью работы, либо приобретают российское гражданство, или прибыли в РФ на срок более 90 дней.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. По его словам, это поможет раскрывать преступления.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

MCF_88
Круто - у своих граждан уже лет 10 как берут при оформлении паспорта, а мигранты нет, зачем? )
ROMUALD
Родила гора мышь.
266115685
Они серьезно? Только предложили. А до этого что делали? Крышевали ларьки? Тех же мигрантов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний