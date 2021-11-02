МВД предложило брать отпечатки пальцев у мигрантов, прибывающих в Россию

Прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут обязать сдавать отпечатки пальцев. Соответствующий законопроект, разработанный МВД и рядом других силовых структур, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, дактилоскопическую информацию будут собирать у иностранцев, которые приехали в страну с целью работы, либо приобретают российское гражданство, или прибыли в РФ на срок более 90 дней.



Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. По его словам, это поможет раскрывать преступления.

