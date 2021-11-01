Глава СКР считает необходимой геномную регистрацию мигрантов — они совершают всё больше преступлений

В интервью «Интерфаксу» 1 ноября Бастрыкин предложил упорядочить миграционное законодательство, прописав в нём все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок учёта мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Получение биологического материала с фрагментами ДНК поможет раскрывать преступления.

«Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления», — считает глава СКР.



Бастрыкин отметил, что мигранты участвуют в массовых драках и нарушают общественный порядок. Связано это с плохими условиями труда и с отсутствием должной профилактики правонарушений.



По данным главы СК, за первое полугодие 2020 года в России расследовали более 17 тысяч преступлений, совершённых иностранцами, а за аналогичный период в 2021 году — почти 19 тысяч преступлений.



«Растёт доля особо опасных преступлений, совершаемых мигрантами: экстремизма ― на 33 % , терроризма ― на 26 % , убийств ― на 8 % , изнасилований ― на 5 % », — сказал Бастрыкин.



С 2008 года геномную регистрацию в России необходимо проходить осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также всем насильникам.

