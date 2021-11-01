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Глава СКР считает необходимой геномную регистрацию мигрантов — они совершают всё больше преступлений

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Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Получение биологического материала с фрагментами ДНК поможет раскрывать преступления.

В интервью «Интерфаксу» 1 ноября Бастрыкин предложил упорядочить миграционное законодательство, прописав в нём все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок учёта мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

«Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления», — считает глава СКР.

Бастрыкин отметил, что мигранты участвуют в массовых драках и нарушают общественный порядок. Связано это с плохими условиями труда и с отсутствием должной профилактики правонарушений.

По данным главы СК, за первое полугодие 2020 года в России расследовали более 17 тысяч преступлений, совершённых иностранцами, а за аналогичный период в 2021 году — почти 19 тысяч преступлений.

«Растёт доля особо опасных преступлений, совершаемых мигрантами: экстремизма ― на 33 %, терроризма ― на 26 %, убийств ― на 8 %, изнасилований ― на 5 %», — сказал Бастрыкин.

С 2008 года геномную регистрацию в России необходимо проходить осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также всем насильникам.

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Комментарии (8)

Карабас Барабас
Кто в лес, кто по дрова. Бардак и раздрай полный. Один кричит, убрать всех мигрантов, другой орет, мы еще столько то тысяч затянем, третий вопит, всем сдавать все анализы и, колоть тату типа зарегистрирован.
Чего делать то? Определились бы уже.
FontankaReader
Давайте лучше всех дактилоскопируем и геномы запишем, если уж это так помогает раскрывать преступления.
iigaza
Мало.
Загранбиопаспорт, виза, медстраховка и поручительство старешин аула.
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