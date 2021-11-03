Бастрыкин перешел от слов к делу и поручил подготовить предложения о ДНК-регистрации иностранцев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Об этом 3 ноября сообщается на сайте ведомства.
«Председатель Следственного комитета России дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России», — говорится в сообщении.
В понедельник «Интерфакс» опубликовал интервью с Бастрыкиным, в котором глава СКР выразил свое мнение о необходимости геномной регистрации. По его словам, это позволило бы поставить дополнительный барьер для криминальных элементов, а также помочь полиции быстрее раскрывать преступления.