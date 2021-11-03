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Бастрыкин перешел от слов к делу и поручил подготовить предложения о ДНК-регистрации иностранцев

Глава СКР поручил подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Об этом 3 ноября сообщается на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета России дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России», — говорится в сообщении.

В понедельник «Интерфакс» опубликовал интервью с Бастрыкиным, в котором глава СКР выразил свое мнение о необходимости геномной регистрации. По его словам, это позволило бы поставить дополнительный барьер для криминальных элементов, а также помочь полиции быстрее раскрывать преступления.

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Комментарии (7)

2356897676
Брать мазок, секрет, слизь, кровь, слюни, сопли, волосы. Потом подбрасывать на место преступления. Профит.
VKuser86752872
ДНК- регистрация вообще помогает не только раскрывать преступления, но и избегать необоснованных обвинений, по сути, ложных доносов о преступлениях, к примеру, в таком случае, можно на стадии судмедэкспертиз проводить экспресс ДНК тестирование, в настоящее время на эту процедуру тратится очень много времени. Правда, как избежать спекуляций в вопросе «чей ДНК», остается надеяться на защиту информации. Эта защита должна быть обеспечена наиболее серьезным образом
PROM
чипировать и кастрировать на границе
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