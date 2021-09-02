Россия организует чартерные поезда для ввоза мигрантов. Участие в пилотном проекте хочет принять и «Яндекс»

Минстрой РФ хочет организовать централизованный ввоз на чартерных поездах трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на стройках. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.



«Мы сейчас по поручению Татьяны Голиковой отрабатываем. У нас будет поездка на следующей неделе на территорию Узбекистана, мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах», — цитирует его 2 сентября ТАСС.

