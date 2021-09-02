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Россия организует чартерные поезда для ввоза мигрантов. Участие в пилотном проекте хочет принять и «Яндекс»

Строителей-мигрантов будут ввозить в Россию на чартерных поездах

Минстрой РФ хочет организовать централизованный ввоз на чартерных поездах трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на стройках. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.

«Мы сейчас по поручению Татьяны Голиковой отрабатываем. У нас будет поездка на следующей неделе на территорию Узбекистана, мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах», — цитирует его 2 сентября ТАСС.

Пилотный рейс планируют отработать до конца года. Как рассказал Стасишин телеканалу РБК, заявки на строителей-мигрантов подали «десятки компаний», в том числе подразделение «Яндекса», которое «строит логистические склады». Кроме того, к проекту хотят подключиться строительные фирмы, а также компании, которые работают на космодроме Восточный.

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Комментарии (14)

Laska77
не поняла что-то в статье: а этих куда девать, что сейчас на территории РФ болтаются?!! У нас столько машин-такси нет. Такое ощущение, что весь казахстан и узбекистон хотят ввести в Россию.. Может редактор ошибся: надо было написать "вЫвести", а не "ввести"?
MarinaTs
Своих граждан из-за границы при ЧС или отменах рейсов мы вывезти не можем, а мигрантам аж поезда и вакцинацию устраиваем? Ну-ну)))
Дядя Бо
Вот уж воистину: дай нам боже, что вам негоже. Польша ввела режим ЧС из-за приезжающих через Белоруссию беженцев, но у нас свой путь.
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