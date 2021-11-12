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Непривитые россияне не будут платить за лечение от коронавируса. В Кремле не захотели перенимать опыт Сингапура

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Пресс-секретарь российского президента заявил, что в России не будут вводить плату за лечение от COVID-19 для непривитых граждан.

«Нет, об этом никогда речь не шла», — цитирует 12 ноября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Идея прекратить оплачивать медицинское лечение непривитых пациентов с COVID-19 принадлежит Сингапуру. Таким образом город- государство намерено стимулировать граждан активнее прививаться.

Накануне Песков заверил, что Кремль не планирует новых ограничений по коронавирусу. Однако позже появилась информация о подготовке законопроектов о широком использовании QR-кодов, в том числе на транспорте.

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Комментарии (9)

VKuser17048399
Непривитые россияне не будут платить за лечение от коронавируса... Наверное...
SSGHQ
Если начали разговоры - постепенно готовят!
hedgehog_
а когда-то помнится наши руками водители и усами шевелители туда катались перенимать опыт внедрения какихто транспортов общественных.
пиписков как обычно ничего не знает ни о чем и всегда врет?
т.е. мне надо будет ходить в поликлинику и платить им, чтобы они ко мне не приходили? и для этого в очереди сидеть полтора часа еще?
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