Непривитые россияне не будут платить за лечение от коронавируса. В Кремле не захотели перенимать опыт Сингапура

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в России не будут вводить плату за лечение от COVID-19 для непривитых граждан.



«Нет, об этом никогда речь не шла», — цитирует 12 ноября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.



Идея прекратить оплачивать медицинское лечение непривитых пациентов с COVID-19 принадлежит Сингапуру. Таким образом город- государство намерено стимулировать граждан активнее прививаться.



Накануне Песков заверил, что Кремль не планирует новых ограничений по коронавирусу. Однако позже появилась информация о подготовке законопроектов о широком использовании QR-кодов, в том числе на транспорте.

