Противники вакцинации будут лечиться за свои деньги. Сингапур перестанет оплачивать медицинские счета непривитых

«С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не были добровольно вакцинированы», — сообщается 9 ноября на сайте минздрава города-государства.



По данным медицинского ведомства, на невакцинированных граждан приходится большая часть тяжелых случаев. При этом государство не отказывается от бесплатного лечения тех сингапурцев, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям.



Власти указывают, что именно прогресс в вакцинации и ревакцинации способствовал снижению числа случаев COVID-19. 85% населения завершили полный курс, а 18% уже прошли ревакцинацию.

