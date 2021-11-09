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Противники вакцинации будут лечиться за свои деньги. Сингапур перестанет оплачивать медицинские счета непривитых

Сингапур прекратит оплачивать лечение непривитых пациентов с COVID-19

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«С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не были добровольно вакцинированы», — сообщается 9 ноября на сайте минздрава города-государства.

По данным медицинского ведомства, на невакцинированных граждан приходится большая часть тяжелых случаев. При этом государство не отказывается от бесплатного лечения тех сингапурцев, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям.

Власти указывают, что именно прогресс в вакцинации и ревакцинации способствовал снижению числа случаев COVID-19. 85% населения завершили полный курс, а 18% уже прошли ревакцинацию.

С начала пандемии в Сингапуре выявили 221 тысячу заболевших коронавирусом.

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Комментарии (22)

либералЪ76
MediSave - это медицинский сберегательный счет под личным счетом CPF, который используется для оплаты будущих медицинских расходов, а также взносов по полисам медицинского страхования. Фонды могут быть объединены внутри и между всей большой семьей. Совет Центрального фонда обеспечения персонала, система социального обеспечения, позволяет гражданам Сингапура откладывать средства на различные расходы, включая выход на пенсию, здравоохранение и ипотеку. Граждане могут делать ежемесячные взносы на три разных счета: 1) обычные счета для оплаты жилья, страхования, инвестиций и образования, 2) специальные счета для пенсионных и инвестиционных расходов и 3) счета MediSave для расходов на госпитализацию и медицинского страхования. Взносы MediSave обычно составляют от 8 до 10,5% от заработной платы человека и ограничены лимитом в 52 000 долларов. Эта форма счета медицинских сбережений требуется всем работникам; лица моложе 55 лет обязаны вносить 20% своего заработка.
(с) Вики
EugenPark
Может уже начнём перенимать положительный опыт?
Pilat
БРАВО !
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