Польские пограничники перехватили всех прорвавшихся на их территорию беженцев

Прорыв группы из десятков беженцев через польскую границу не удался. «Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией», — рапортует 12 ноября министерство внутренних дел Польши.
В ведомстве подтвердили информацию о том, что несколько десятков скопившихся на польско-белорусской границе мигрантов смогли покинуть территорию бывшей советской республики. Однако дальше они лишь прошли вдоль ограждения около пограничного перехода в Кузнице.
Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2021
8 ноября караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стянули к границе войска. Евросоюз готовит совместное заявление по ситуации на границе. По версии ЕС, «Белавиа» причастна к завозу мигрантов.