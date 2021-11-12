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Польские пограничники перехватили всех прорвавшихся на их территорию беженцев

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Прорыв группы из десятков беженцев через польскую границу не удался. «Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией», — рапортует 12 ноября министерство внутренних дел Польши.

В ведомстве подтвердили информацию о том, что несколько десятков скопившихся на польско-белорусской границе мигрантов смогли покинуть территорию бывшей советской республики. Однако дальше они лишь прошли вдоль ограждения около пограничного перехода в Кузнице.

8 ноября караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стянули к границе войска. Евросоюз готовит совместное заявление по ситуации на границе. По версии ЕС, «Белавиа» причастна к завозу мигрантов.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Польские пограничники смогли перехватить нарушителей, а белорусские пограничники прозевали, как через их границу прорвались несколько тысяч человек. А ведь между Россией и Белоруссией граница почти не охраняется. Страшно подумать, что эти несколько тысяч непонятных людей, прибывших из мест, где ещё недавно властвовали экстремисты, могут оказаться и на территории России. Похоже зря мы платим налоги. Те, кто их осваивает, не думают о нашей безопасности.
Brit
Вроде на столичных стройках дефицит гастарбайтеров со Средней Азии. Почему бы не приютить бедолаг?
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