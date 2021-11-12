Польские пограничники перехватили всех прорвавшихся на их территорию беженцев

Прорыв группы из десятков беженцев через польскую границу не удался. «Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией», — рапортует 12 ноября министерство внутренних дел Польши.



В ведомстве подтвердили информацию о том, что несколько десятков скопившихся на польско-белорусской границе мигрантов смогли покинуть территорию бывшей советской республики. Однако дальше они лишь прошли вдоль ограждения около пограничного перехода в Кузнице.

