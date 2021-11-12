Мигранты прорвались через польскую границу

Группа беженцев смогла перейти границу Польши и Белоруссии.
«Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки <...>, польская полиция снимала все на видео» — об этом 12 ноября сообщило агентство Sputnik.
Несколько десятков мигрантов смогли сломать колючую проволоку у пункта пропуска, а затем двинулись вдоль оборонительного заграждения. Они покинули территорию Белоруссии.
Министерство обороны Польши настаивает на том, что белорусская сторона выталкивает беженцев к границе, чтобы «подготовить агитационные материалы».
Migranci są traktowani przez reżim Łukaszenki w sposób instrumentalny. W rejonie Kuźnicy grupa kobiet i dzieci została przemieszczona pod ogrodzenie, tylko po to by białoruskie służby mogły przygotować propagandowy materiał pic.twitter.com/TsgEStyeRk— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 11, 2021