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Мигранты прорвались через польскую границу

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Группа беженцев смогла перейти границу Польши и Белоруссии.

«Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки <...>, польская полиция снимала все на видео» — об этом 12 ноября сообщило агентство Sputnik.

Несколько десятков мигрантов смогли сломать колючую проволоку у пункта пропуска, а затем двинулись вдоль оборонительного заграждения. Они покинули территорию Белоруссии.

Министерство обороны Польши настаивает на том, что белорусская сторона выталкивает беженцев к границе, чтобы «подготовить агитационные материалы».

8 ноября караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стянули к границе войска. Евросоюз готовит совместное заявление по ситуации на границе. По версии ЕС, «Белавиа» причастна к завозу мигрантов.

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Комментарии (10)

SSGHQ
Хорошим не закончится. Погонят взад.
Swebaka
"польская полиция снимала все на видео"
Ага, теперь так всё: не запостил - не было.
BrotherRabbit
Совершенно не понятно: отчего же мигранты не едут в Россию?

Есть замечательная граница Белоруссии с Россией. Никакой колючей проволоки, никакой полиции, никаких геев и лесбиянов. Есть милые приветливые пограничники, традиционные семейные ценности, островок стабильности и возможности, возможности, возможности...
Россия - страна возможностей.
Загадка.
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