Петербург второй день подряд ставит рекорды вакцинации в атмосфере QR-кодов

«За минувшую среду в Петербурге привито 18 894 человека. Вместе со вторым компонентом и ревакцинацией всего сделано 29 062 инъекции», — сообщили в комздраве 11 ноября.



Таким образом, был побит рекорд, о котором сообщалось накануне: первым компонентом за вторник привились 18 517 человек, а всего выполнена 28 431 инъекция.

Губернатор Александр Беглов рассчитывает выйти на темпы в 40 тысяч уколов в день.

Как писала «Фонтанка», без кода уже не попасть в театры, музеи, цирки, кино, на выставки и в дома отдыха. С 15 ноября QR-код нужен будет в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. А с 1 декабря он понадобится и при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта).