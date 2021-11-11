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Петербург второй день подряд ставит рекорды вакцинации в атмосфере QR-кодов

Комитет по здравоохранению отчитался о новом рекорде вакцинации в Петербурге после введения QR-кодов. Суточное число привитых граждан приближается к 30 тысячам.

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«За минувшую среду в Петербурге привито 18 894 человека. Вместе со вторым компонентом и ревакцинацией всего сделано 29 062 инъекции», — сообщили в комздраве 11 ноября.

Таким образом, был побит рекорд, о котором сообщалось накануне: первым компонентом за вторник привились 18 517 человек, а всего выполнена 28 431 инъекция.

Губернатор Александр Беглов рассчитывает выйти на темпы в 40 тысяч уколов в день.

Как писала «Фонтанка», без кода уже не попасть в театры, музеи, цирки, кино, на выставки и в дома отдыха. С 15 ноября QR-код нужен будет в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. А с 1 декабря он понадобится и при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

07A
Одумались, теперь с таким же энтузиазмом в очередях дерутся!
asgard
Вакцинация добровольная, Песков сказал, не разжигайте. Беглов самоуправствует?
тов
Коты на кастрацию и кошки на стерилизацию выстроились, когда узнали что иначе кормить перестанут.

Тоже вполне безвредное медицинское вмешательство.
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