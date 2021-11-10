QR-коды на фитнес и общепит на подходе: в Петербурге новые рекорды вакцинации

Комитет по здравоохранению Петербурга отчитался о новом рекорде вакцинации — всё больше горожан желают получить QR-коды. Скоро они будут ощутимо нужны для полноценной социальной жизни в городе. Подгоняет и Роспотребнадзор с расширением обязательной вакцинации.



«За минувший вторник в городе вакцинировано первым компонентом 18 517 человек. Всего выполнена 28 431 инъекция. Это очередной рекорд по количеству вакцинированных за последние недели», — сообщили комздраве 10 ноября.

Губернатор Александр Беглов рассчитывает выйти на темпы в 40 тысяч уколов в день.