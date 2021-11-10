QR-коды на фитнес и общепит на подходе: в Петербурге новые рекорды вакцинации

Комитет по здравоохранению Петербурга отчитался о новом рекорде вакцинации — всё больше горожан желают получить QR-коды. Скоро они будут ощутимо нужны для полноценной социальной жизни в городе. Подгоняет и Роспотребнадзор с расширением обязательной вакцинации.
«За минувший вторник в городе вакцинировано первым компонентом 18 517 человек. Всего выполнена 28 431 инъекция. Это очередной рекорд по количеству вакцинированных за последние недели», — сообщили комздраве 10 ноября.
Губернатор Александр Беглов рассчитывает выйти на темпы в 40 тысяч уколов в день.
Как писала «Фонтанка», без кода уже не попасть в театры, музеи, цирки, кино, также на выставки и в дома отдыха. С 15 ноября QR-код нужен будет в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. А с 1 декабря он понадобится и при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта).
Кроме того, Петербург стал первым регионом России, который ввел обязательную вакцинацию не только по отраслевому, но и по возрастному принципу. Как она будет работать — читайте здесь.