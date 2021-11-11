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В Минцифры сообщили о рекордной по мощности атаке на портал госуслуг

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Портал госуслуг подвергся рекордной по мощности атаке — свыше 680 гигабит в секунду. Об этом со ссылкой на ведомство 11 ноября сообщает ТАСС.

В Минцифры уточнили, что атака произошла 10 ноября. По заверениям представителей ведомства, в настоящий момент работоспособность сервиса восстановлена, технические специалисты разбираются с причинами сбоя. «Работоспособность портала госуслуг восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут», — подчеркивается в другом сообщении ведомства.

Отметим, что о новых неполадках в работе портала госуслуг стало известно 11 ноября. Вход в «личный кабинет» блокировался как с десктопного компьютера, так и через мобильную версию портала.

Тем временем в Минцифры анонсировали дополнительное тестирование портала «Госуслуги» из-за произошедшего обнуления сертификатов о вакцинации.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, на «Госуслугах» произошел масштабный сбой, который в два раза укоротил срок действия сертификатов о вакцинации. После этого начались неполадки в работе сайта. Вскоре федеральный оперштаб объяснил сокращение срока до полугода сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата о вакцинации. А «Госуслуги» экстренно продлили все QR-коды до одного года. И даже просто переболевшим.

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Комментарии (10)

Leo.S
И опять враги, на этот раз кривой сайт атаковали супостаты.
DimDimych
за те деньги которые платят бездарным рт лабс за обслуживание ГУ, можно найти пачку приличных компаний, у которых всё будет работать и простой логин на портал не будет считаться "беспрецедентной атакой".
RemyMartin
Вход на сайт у них теперь называется атакой - хитрый ход!
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