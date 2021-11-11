В Минцифры сообщили о рекордной по мощности атаке на портал госуслуг

Портал госуслуг подвергся рекордной по мощности атаке — свыше 680 гигабит в секунду. Об этом со ссылкой на ведомство 11 ноября сообщает ТАСС.
В Минцифры уточнили, что атака произошла 10 ноября. По заверениям представителей ведомства, в настоящий момент работоспособность сервиса восстановлена, технические специалисты разбираются с причинами сбоя. «Работоспособность портала госуслуг восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут», — подчеркивается в другом сообщении ведомства.
Отметим, что о новых неполадках в работе портала госуслуг стало известно 11 ноября. Вход в «личный кабинет» блокировался как с десктопного компьютера, так и через мобильную версию портала.
Тем временем в Минцифры анонсировали дополнительное тестирование портала «Госуслуги» из-за произошедшего обнуления сертификатов о вакцинации.