В Минцифры сообщили о рекордной по мощности атаке на портал госуслуг

Портал госуслуг подвергся рекордной по мощности атаке — свыше 680 гигабит в секунду. Об этом со ссылкой на ведомство 11 ноября сообщает ТАСС.



В Минцифры уточнили, что атака произошла 10 ноября. По заверениям представителей ведомства, в настоящий момент работоспособность сервиса восстановлена, технические специалисты разбираются с причинами сбоя. «Работоспособность портала госуслуг восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут», — подчеркивается в другом сообщении ведомства.

