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СК Петербурга просит отправить мужчину, ударившего 15-летнюю прохожую ножом, в больницу

Эксперты признали невменяемым мужчину, который ударил ножом 15-летнюю школьницу на Большом проспекте

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство школьницы в Петроградском районе.

Как сообщает 11 ноября пресс-служба ведомства, судебно-психиатрическая экспертиза, которая была назначена следствием в рамках расследования, установила, что удар ножом 46-летний Борис Сенокосов совершил в состоянии невменяемости.

«В настоящее время он также страдает психическим расстройством», — говорится в релизе Следкома.

Ведомство направило уголовное дело в прокуратуру на утверждение с постановлением о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

15-летняя школьница получила неожиданный удар ножом, когда шла 7 мая 2021 года по Большому проспекту Петроградской стороны. Нападение неизвестного попало на видео. Девочку спасли врачи. Через сутки на Васильевском острове задержали подозреваемого — 46-летнего Сенокосова.

На судебном заседании об избрании меры пресечения мужчина уверял, что ошибся. Он принял школьницу за ту, которая его оскорбила.

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Комментарии (3)

Владислав М
А почему у чиновников и врачей невменяемый разгуливает по улицам с оружием и пытается убивать граждан?
266093000
Какой же он невменяемый , если на судебном заседании об избрании меры пресечения он уверял (!!!), что ошибся.
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