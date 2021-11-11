СК Петербурга просит отправить мужчину, ударившего 15-летнюю прохожую ножом, в больницу

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство школьницы в Петроградском районе.



Как сообщает 11 ноября пресс-служба ведомства, судебно-психиатрическая экспертиза, которая была назначена следствием в рамках расследования, установила, что удар ножом 46-летний Борис Сенокосов совершил в состоянии невменяемости.



«В настоящее время он также страдает психическим расстройством», — говорится в релизе Следкома.



Ведомство направило уголовное дело в прокуратуру на утверждение с постановлением о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

