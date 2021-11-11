СК Петербурга просит отправить мужчину, ударившего 15-летнюю прохожую ножом, в больницу

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство школьницы в Петроградском районе.
Как сообщает 11 ноября пресс-служба ведомства, судебно-психиатрическая экспертиза, которая была назначена следствием в рамках расследования, установила, что удар ножом 46-летний Борис Сенокосов совершил в состоянии невменяемости.
«В настоящее время он также страдает психическим расстройством», — говорится в релизе Следкома.
Ведомство направило уголовное дело в прокуратуру на утверждение с постановлением о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.
15-летняя школьница получила неожиданный удар ножом, когда шла 7 мая 2021 года по Большому проспекту Петроградской стороны. Нападение неизвестного попало на видео. Девочку спасли врачи. Через сутки на Васильевском острове задержали подозреваемого — 46-летнего Сенокосова.
На судебном заседании об избрании меры пресечения мужчина уверял, что ошибся. Он принял школьницу за ту, которая его оскорбила.