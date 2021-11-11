Неприкосновенность в обмен на труп лося. В Госдуме ждут запрос генпрокурора по коммунисту Рашкину

Представление генпрокурора РФ о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы Валерия Рашкина, как ожидается, поступит в парламент в начале следующей недели. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс» 11 ноября.
5 ноября председатель Госдумы, депутат от Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что парламент оперативно рассмотрит соответствующий запрос Генпрокуратуры, если он поступит.
«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — говорил Володин неделю назад.
Сам Валерий Рашкин в минувший понедельник обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он сказал, что готов явиться к следователю «в целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования».
«Это событие (обнаружение в машине с Рашкиным трупа лося в конце октября. — Прим. ред.) обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями», — писал Рашкин Бастрыкину.
После задержания с убитым лосем депутат Госдумы от КПРФ утверждал, что нашёл труп в лесу и предложил товарищам отвезти его в полицию. «Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося», — заявлял в день начала скандала Рашкин.
В понедельник ВЦИОМ сообщил, что каждый десятый россиянин считает Рашкина жертвой провокации. Во вторник депутат заявил, что правдивость его утверждений проверена на полиграфе.
По факту обнаружения убитого лося центральным аппаратом СК расследуется уголовное дело о «незаконной охоте». Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы.
Нынешней осенью Валерий Рашкин был заметен в СМИ как один из самых активных критиков прозрачности выборных процедур во время голосования за депутатов Госдумы и как один из организаторов не санкционированных властями уличных встреч с избирателями, где критиковалась честность прошедших парламентских выборов в стране.