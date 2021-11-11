Неприкосновенность в обмен на труп лося. В Госдуме ждут запрос генпрокурора по коммунисту Рашкину

Представление генпрокурора РФ о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы Валерия Рашкина, как ожидается, поступит в парламент в начале следующей недели. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс» 11 ноября.

5 ноября председатель Госдумы, депутат от Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что парламент оперативно рассмотрит соответствующий запрос Генпрокуратуры, если он поступит.

«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — говорил Володин неделю назад.



Сам Валерий Рашкин в минувший понедельник обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он сказал, что готов явиться к следователю «в целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования».

«Это событие (обнаружение в машине с Рашкиным трупа лося в конце октября. — Прим. ред.) обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями», — писал Рашкин Бастрыкину.

После задержания с убитым лосем депутат Госдумы от КПРФ утверждал, что нашёл труп в лесу и предложил товарищам отвезти его в полицию. «Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося», — заявлял в день начала скандала Рашкин.

В понедельник ВЦИОМ сообщил, что каждый десятый россиянин считает Рашкина жертвой провокации. Во вторник депутат заявил, что правдивость его утверждений проверена на полиграфе.

