«Вчера получили заключение, что я не вру». Депутат Рашкин заявил, что на полиграфе подтвердил свою версию убийства лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что прошел проверку на полиграфе, во время которой подтвердил свою версию убийства лося в Саратовской области.



«Я специально это сделал, чтобы снять все вопросы. Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру, когда говорю об этих вещах», — сказал он 9 ноября «Интерфаксу».



По словам коммуниста, в заключении подтверждается и его уверенность в законности охоты.



При этом один из сотрудничающих с КПРФ юристов пояснил, что заключение полиграфологов не является доказательством в рамках уголовного дела, но «в этом деле в принципе не помешает».

