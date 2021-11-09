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«Вчера получили заключение, что я не вру». Депутат Рашкин заявил, что на полиграфе подтвердил свою версию убийства лося

Депутат Госдумы Рашкин прошел проверку на полиграфе по поводу убийства лося

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что прошел проверку на полиграфе, во время которой подтвердил свою версию убийства лося в Саратовской области.

«Я специально это сделал, чтобы снять все вопросы. Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру, когда говорю об этих вещах», — сказал он 9 ноября «Интерфаксу».

По словам коммуниста, в заключении подтверждается и его уверенность в законности охоты.

При этом один из сотрудничающих с КПРФ юристов пояснил, что заключение полиграфологов не является доказательством в рамках уголовного дела, но «в этом деле в принципе не помешает».

Ранее сообщалось, что Рашкин попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина вызвать его к следователю «в целях обеспечения установления истины по делу и скорейшего завершения расследования».

Валерия Рашкина задержали в конце октября под Саратовом. В багажнике автомобиля, в котором ехал депутат, был обнаружен убитый лось. Коммунист утверждал, что животное было найдено уже мёртвым и его везли сдавать. В тот же день МВД опубликовало кадры задержания депутата, а также видео с карабином и охотничьим билетом на имя Рашкина. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

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Комментарии (3)

Igorius
Так а что он рассказал полиграфистам в ситуации, когда был пойман с ружьем и тушей лося в машине? "Еду я такой по дороге, вдруг на дорогу выходит из леса лось с ружьем. Нацеливает на меня и говорит: вези, гад, в город! И залез в багажник. Ну а я вынужден был, под угрозой смерти, вести этого скота!" Вот так у депутата оказался в машине лось и ружье. "Почему лось был мертвый?" - спросите вы? Возможно, такой вопрос уже не задавали, он показался излишним. Или так: депутат сразился с вооруженным лосем, когда тот уже был в его машине, и убил его голыми руками. Исключительно в рамках самообороны. И уже вез сдавать в полицию.
По-моему, версия совершенно правдоподобная. Полиграфисты тоже поверили, вы ж видите.
Zdobsi
Да человек с ружьем, охотник с большим стажем прекрасно знал, что нужна лицензия, талон и т.д. И тем более это бееенная лосиха. И пойман с поличным. Никто его не заставлял разделывать тушу самостоятельно, тем более, что он прекрасно знал, что это наказуемо по закону, оставил ружьё с документами. Никакие полиграфы не спасут. Он знал, что он депутат-должен был бы сказать, что нет, я не буду ничего делать. Координаты места передать охотоведам и полиции. А тут с ножом и в крови поймали. Фу! И кто за этого недодепутата голосовал то?
iSFW
У нас QR коды на раз рисуют, а тут какой то Полиграф и не такое гавкнет, если мотивировать.
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