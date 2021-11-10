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Суд отправил в СИЗО подельника мужчины, насмерть сбившего подполковника СОБРа в Петербурге

Он заключен под стражу до 8 января.

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Куйбышевский райсуд Петербурга до 8 января заключил под стражу Владимира Бабина, подозреваемого в 12 эпизодах мошенничества. Об этом 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Еще одной фигурантке дела, Ирине Новиковой, продлили срок задержания до 20:00 11 ноября.

Ранее до 8 января был арестован их предполагаемый сообщник Алексей Покрепо, который при задержании насмерть сбил офицера Росгвардии. Следствие полагает, что Покрепо причастен к хищению денег у пенсионеров, на нём по меньшей мере дюжина эпизодов с ущербом в 2,8 миллиона рублей. Присоединить к делу планируют ещё 50 случаев мошенничества. Также в отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь представителя власти.

Подозреваемых в мошенничестве задерживали накануне утром. Когда на Пулковском шоссе брали Покрепо, он рванул на микроавтобусе так, что сбил 48-летнего подполковника СОБР Евгения Захарова. Тот погиб на месте. Водителя догнали в Мурино, в отделе он сослался на испуг и повторил это объяснение в суде.

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