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В СПб обязательная вакцинация для пожилых

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Роспотребнадзор Петербурга: Безработные пенсионеры за свою вакцинацию отвечают сами

Неработающие пенсионеры или люди с хроническими заболеваниями отвечают за отказ от вакцинации сами перед собой. Об этом 9 ноября заявили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

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«В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами — работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пожилые и люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по ковиду.

Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова расширила список лиц, для которых прививка от коронавируса становится обязательной. Подробнее о том, кто именно попал в перечень, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (25)

266456205
А что? Так и есть и бенефециары этой затеи ковид-1984 уже и не скрывают свои цели. Старый и больной? Пенсионер да ещё и безработный? Имеешь наглость на какую-то пенсию претендовать? Сдохни! Не уколешься - сдохнешь без пенсии от голода. Уколешься и подохнешь, - сам виноват, дряхлый и больной был. Пенсию по любому не получишь
alexpv
Действительно, дорогой Роспотребназдор, давай играть по-честному. Если прививка обязательная, то о каком добровольном согласии может идти речь? Или все-таки не верите в свой шмярдяк и в случае потери здоровья или смерти не желаете отвечать по суду? Страусиная позиция, не кажется вам, господа, хорошие.
266605242
Отвечает за работающих работодатель, т. е. штрафами или закрытием бизнеса, а безработные будут сами отвечать, сами штрафы платить ?
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