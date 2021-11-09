Роспотребнадзор Петербурга: Безработные пенсионеры за свою вакцинацию отвечают сами

«В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами — работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу ведомства.



В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пожилые и люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по ковиду.



Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова расширила список лиц, для которых прививка от коронавируса становится обязательной. Подробнее о том, кто именно попал в перечень, читайте на «Фонтанке».

