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Instagram огласил цену платной подписки. Она обойдется в 99 рублей ежемесячно

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Instagram 9 ноября опубликовал в российском AppStore стоимость платной подписки. Она обойдется минимум в 99 рублей в месяц — для желающих смотреть платные сторис, которые будет невозможно заскринить.

Внутри Instagram введут «фан-клубы», участники которых смогут смотреть эксклюзивные сторис, помеченные звездочкой и фиолетовой плашкой. Цены уже огласили, но сами функции еще недоступны.

В июне платную подписку ввел Twitter — к примеру, она позволяет удалять твит в течение полминуты после публикации и объединять посты в коллекции. О подобных планах на Telegram в начале ноября заявил Павел Дуров — платная функция позволит пользователям отключать рекламу. Ранее в каналах одновременно появилось сообщение от Дурова, в котором говорилось о начале тестирования рекламы, и многие сочли такой подход навязчивым.

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Комментарии (2)

PROM
скоро Фъ станет платной?
мухомор
добавьте ещё про рекламные статьи на Фонтанке, которых стало слишком много.
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