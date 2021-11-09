Instagram огласил цену платной подписки. Она обойдется в 99 рублей ежемесячно

Instagram 9 ноября опубликовал в российском AppStore стоимость платной подписки. Она обойдется минимум в 99 рублей в месяц — для желающих смотреть платные сторис, которые будет невозможно заскринить.



Внутри Instagram введут «фан-клубы», участники которых смогут смотреть эксклюзивные сторис, помеченные звездочкой и фиолетовой плашкой. Цены уже огласили, но сами функции еще недоступны.



В июне платную подписку ввел Twitter — к примеру, она позволяет удалять твит в течение полминуты после публикации и объединять посты в коллекции. О подобных планах на Telegram в начале ноября заявил Павел Дуров — платная функция позволит пользователям отключать рекламу. Ранее в каналах одновременно появилось сообщение от Дурова, в котором говорилось о начале тестирования рекламы, и многие сочли такой подход навязчивым.

