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Дуров заявил, что рекламу в Telegram можно будет отключить за деньги

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В Telegram пользователи уже испытали на себе действие новой рекламной платформы. Накануне, 5 ноября, во многих каналах одновременно появилось сообщение от Павла Дурова с пометкой «спонсировано».

Такое нововведение понравилось далеко не всем. Основатель мессенджера заверил, что избавиться от рекламы можно будет с помощью платной подписки.

«Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», — говорится в Telegram-канале Павла Дурова 6 ноября.

Он отметил, что возможность «выключать» рекламные объявления могут получить и авторы Telegram-каналов, сейчас просчитываются экономические условия этой опции.

О том, что Telegram будет монетизирован, автор проекта сообщал еще в конце прошлого года. По его словам, это необходимо, чтобы не продать мессенджер «более крупному игроку».

Тем временем у Дурова еще висит крупный долг перед инвесторами другого его менее популярного детища — TON, которым он должен выплатить $1 млрд.

Реклама, как отмечается в его канале, будет незаметной для большинства пользователей. В первую очередь она затронет большие каналы, где уже есть реклама от администраторов, что «приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram». Рекламное сообщение будет без внешних ссылок или картинок, а видно его будет только после прочтения всех постов в канале.

Условия для рекламодателей при этом сразу отсеивают часть потенциальных клиентов. Фильтр прост — размер кошелька. Для запуска рекламной кампании необходимо будет внести аванс €2 млн. Половина от этой суммы будет заморожена в качестве депозита, которая не вернется рекламодателю, если он разорвет контракт. Вернуть его шанс есть, но только в том случае, если за последний год он потратил на рекламу в мессенджере не меньше €10 млн.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Чём реклама в телеге отличается от рекламы на Фонтанке?
Тем, что в телеге столько, сколько на Фъ её не будет никогда😂
Ruth D. Armstead
Мессенджер все скрепнее и скрепнее ! День ото дня.
aborigenSPB
Несите Ваши денежки! А то кушать не на что...
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