Дуров заявил, что рекламу в Telegram можно будет отключить за деньги

В Telegram пользователи уже испытали на себе действие новой рекламной платформы. Накануне, 5 ноября, во многих каналах одновременно появилось сообщение от Павла Дурова с пометкой «спонсировано».



Такое нововведение понравилось далеко не всем. Основатель мессенджера заверил, что избавиться от рекламы можно будет с помощью платной подписки.



«Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», — говорится в Telegram-канале Павла Дурова 6 ноября.

