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Дуров появился одновременно во всех Telegram-каналах

В Telegram-каналах одновременно появилось сообщение от Павла Дурова. Сообщение от создателя мессенджера пользователи начали замечать накануне вечером, 4 ноября.

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В плашке с пометкой «спонсировано» сообщается о старте тестирования рекламы. В сообщении предлагается перейти на канал Дурова, чтобы узнать, как появление рекламы скажется на пользователях.

Фото: скриншот приложения telegram
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О том, что Telegram будет монетизирован, автор проекта сообщал еще в конце прошлого года. По его словам, это необходимо, чтобы не продать мессенджер «более крупному игроку».

Тем временем у Дурова еще висит крупный долг перед инвесторами другого его менее популярного детища — TON, которым он должен выплатить $1 млрд.

Реклама, как отмечается в его канале, будет незаметной для большинства пользователей. В первую очередь она затронет большие каналы, где уже есть реклама от администраторов, что «приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram». Рекламное сообщение будет без внешних ссылок или картинок, а видно его будет только после прочтения всех постов в канале.

Условия для рекламодателей при этом сразу отсеивают часть потенциальных клиентов. Фильтр прост — размер кошелька. Для запуска рекламной кампании необходимо будет внести аванс €2 млн. Половина от этой суммы будет заморожена в качестве депозита, которая не вернется рекламодателю, если он разорвет контракт. Вернуть его шанс есть, но только в том случае, если за последний год он потратил на рекламу в мессенджере не меньше €10 млн.

Фото: скриншот приложения telegram

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Комментарии (4)

маняша
Плин, кому нужна реклама в этой помойке? Неужели найдутся такие рекламодатели?
Modest_5e4ce41f7533b
"Не прячьте ваши денежки по банкам и мешкам..."
Mazzzz
Кому это интересно , кроме самого Дурова ?
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