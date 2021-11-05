Дуров появился одновременно во всех Telegram-каналах

В плашке с пометкой «спонсировано» сообщается о старте тестирования рекламы. В сообщении предлагается перейти на канал Дурова, чтобы узнать, как появление рекламы скажется на пользователях.

Фото: скриншот приложения telegram Поделиться Поделиться







О том, что Telegram будет монетизирован, автор проекта сообщал еще в конце прошлого года. По его словам, это необходимо, чтобы не продать мессенджер «более крупному игроку».

Тем временем у Дурова еще висит крупный долг перед инвесторами другого его менее популярного детища — TON, которым он должен выплатить $1 млрд.



Реклама, как отмечается в его канале, будет незаметной для большинства пользователей. В первую очередь она затронет большие каналы, где уже есть реклама от администраторов, что «приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram». Рекламное сообщение будет без внешних ссылок или картинок, а видно его будет только после прочтения всех постов в канале.

Условия для рекламодателей при этом сразу отсеивают часть потенциальных клиентов. Фильтр прост — размер кошелька. Для запуска рекламной кампании необходимо будет внести аванс €2 млн. Половина от этой суммы будет заморожена в качестве депозита, которая не вернется рекламодателю, если он разорвет контракт. Вернуть его шанс есть, но только в том случае, если за последний год он потратил на рекламу в мессенджере не меньше €10 млн.

