В Telegram появится официальная реклама

Telegram запустит официальную рекламную платформу. Об этом 26 октября сообщается на сайте мессенджера.



«Спонсируемые сообщения» будут отображаться в крупных публичных каналах, которые имеют более тысячи подписчиков. Реклама будет основана на тематике канала, в котором она показывается.



Для того чтобы воспользоваться платформой, рекламодателям придется внести 2 млн евро. Из этих денег 1 млн евро можно будет потратить на рекламу, а вторую половину средств удержат в качестве депозита.

