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В Telegram появится официальная реклама

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Telegram запустит официальную рекламную платформу. Об этом 26 октября сообщается на сайте мессенджера.

«Спонсируемые сообщения» будут отображаться в крупных публичных каналах, которые имеют более тысячи подписчиков. Реклама будет основана на тематике канала, в котором она показывается.

Для того чтобы воспользоваться платформой, рекламодателям придется внести 2 млн евро. Из этих денег 1 млн евро можно будет потратить на рекламу, а вторую половину средств удержат в качестве депозита.

В Telegram-канале основателя мессенджера Павла Дурова отмечается, что официальные рекламные сообщения будут «более комфортными для пользователей», чем те, которые сейчас публикуют владельцы каналов.

«Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале», — говорится в сообщении.

Ранее Павел Дуров заявил, что из-за сбоев в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других соцсетей, которые произошли в начале октября, в Telegram за один день зарегистрировались свыше 70 млн новых пользователей.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я н.едавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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