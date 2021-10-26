В Telegram появится официальная реклама

Telegram запустит официальную рекламную платформу. Об этом 26 октября сообщается на сайте мессенджера.
«Спонсируемые сообщения» будут отображаться в крупных публичных каналах, которые имеют более тысячи подписчиков. Реклама будет основана на тематике канала, в котором она показывается.
Для того чтобы воспользоваться платформой, рекламодателям придется внести 2 млн евро. Из этих денег 1 млн евро можно будет потратить на рекламу, а вторую половину средств удержат в качестве депозита.
В Telegram-канале основателя мессенджера Павла Дурова отмечается, что официальные рекламные сообщения будут «более комфортными для пользователей», чем те, которые сейчас публикуют владельцы каналов.
«Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале», — говорится в сообщении.
Ранее Павел Дуров заявил, что из-за сбоев в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других соцсетей, которые произошли в начале октября, в Telegram за один день зарегистрировались свыше 70 млн новых пользователей.