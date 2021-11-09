В России с 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ. Об этом 9 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты», — отметил глава кабмина.



Минцифры и Минздраву поручено сделать все возможное, «чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно».



«Фонтанка» писала, что накануне, 8 ноября, петербуржцы и другие жители России столкнулись с тем, что срок действия их сертификатов о вакцинации на госуслугах сократился с года до полугода. Федеральный оперштаб объяснил сокращение срока сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата. Вскоре ошибка была исправлена. В Минцифры пообещали провести дополнительное тестирование портала «Госуслуги» из-за произошедшего.

