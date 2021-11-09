Музыкальному лейблу грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея

Как сообщает 9 ноября РИА «Новости» , суд зарегистрировал в отношении ООО «Раймс Мьюзик» дело об административном нарушении по статье КоАП о пропаганде наркотических средств. Протокол был составлен из-за размещения в открытом доступе песен «Виски на завтрак» Моргенштерна и «Hello Kitty» Элджея. В тексте первой усмотрели «положительную оценку наркотических средств и их употребление», во второй положительной оценки не увидели, но оказалось достаточно самого факта их упоминания. Какое ведомство составило протокол, не уточняется.

Дата рассмотрения дела пока не назначена. Согласно статье КоАП, компании может грозить штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В июне Моргенштерна уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях и клипах. На Элджея тоже ранее уже составляли отдельный протокол, но суд вернул его для устранения недостатков.

Музыкальный лейбл «Раймс Мьюзик» был образован и зарегистрирован в Уфе. На сайте и в соцсетях компании указано, что среди артистов лейбла числятся группы «Кис-Кис», «Мэйби Бэйби», Алёна Швец, Дора и другие.