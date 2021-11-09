FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
71.40р82.54р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Музыкальному лейблу грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея

0
Печать

Уфимский музыкальный лейбл «Раймс Мьюзик» обвинили в пропаганде наркотиков за размещение песен Моргенштерна и Элджея. Протокол зарегистрирован Зюзинским судом Москвы.

Как сообщает 9 ноября РИА «Новости», суд зарегистрировал в отношении ООО «Раймс Мьюзик» дело об административном нарушении по статье КоАП о пропаганде наркотических средств. Протокол был составлен из-за размещения в открытом доступе песен «Виски на завтрак» Моргенштерна и «Hello Kitty» Элджея. В тексте первой усмотрели «положительную оценку наркотических средств и их употребление», во второй положительной оценки не увидели, но оказалось достаточно самого факта их упоминания. Какое ведомство составило протокол, не уточняется.

Дата рассмотрения дела пока не назначена. Согласно статье КоАП, компании может грозить штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В июне Моргенштерна уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях и клипах. На Элджея тоже ранее уже составляли отдельный протокол, но суд вернул его для устранения недостатков.

Музыкальный лейбл «Раймс Мьюзик» был образован и зарегистрирован в Уфе. На сайте и в соцсетях компании указано, что среди артистов лейбла числятся группы «Кис-Кис», «Мэйби Бэйби», Алёна Швец, Дора и другие.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний