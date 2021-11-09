Больше десяти машин МЧС прилетели на тушение склада на юге Петербурга

Одноэтажное здание склада полыхает в Пушкинском районе. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области 9 ноября, сообщение о возгорании на Ленсоветовской дороге, 353, поступило в 13:40. Первые пожарные расчеты зафиксировали распространение огня по зданию склада размером 100 на 200 метров. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Из-за стремительного увеличения площади пожара в 14:09 ему был присвоен повышенный номер — 2. На месте работают 11 единиц техники и 40 человек личного состава.