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Больше десяти машин МЧС прилетели на тушение склада на юге Петербурга

По второму номеру тушат пожар на Ленсоветовской дороге

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Одноэтажное здание склада полыхает в Пушкинском районе. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области 9 ноября, сообщение о возгорании на Ленсоветовской дороге, 353, поступило в 13:40. Первые пожарные расчеты зафиксировали распространение огня по зданию склада размером 100 на 200 метров. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Из-за стремительного увеличения площади пожара в 14:09 ему был присвоен повышенный номер — 2. На месте работают 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

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