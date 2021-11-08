Польское минобороны показало лагерь мигрантов на границе с Белоруссией

Польские полицейские и военнослужащие смогли пресечь массовую попытку пересечения границы мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом 8 ноября сообщили в Минобороны Польши.
Там уточнили, что мигранты теперь разбили лагерь в районе погранперехода «Кузница». Польские военные считают, что лагерь «постоянно охраняют белорусские спецслужбы».
Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Ранее власти Польши обвинили Белоруссию в «гибридной атаке» на страну и «циничной эксплуатации мигрантов». В Белоруссии вину отрицают и всю ответственность перекладывают на «западные страны».