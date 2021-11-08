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Польское минобороны показало лагерь мигрантов на границе с Белоруссией

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Польские полицейские и военнослужащие смогли пресечь массовую попытку пересечения границы мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом 8 ноября сообщили в Минобороны Польши.

Там уточнили, что мигранты теперь разбили лагерь в районе погранперехода «Кузница». Польские военные считают, что лагерь «постоянно охраняют белорусские спецслужбы».

Ранее власти Польши обвинили Белоруссию в «гибридной атаке» на страну и «циничной эксплуатации мигрантов». В Белоруссии вину отрицают и всю ответственность перекладывают на «западные страны».

В понедельник, 8 ноября, караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стягивают к границе войска. Евросоюз готовит совместное заявление по ситуации на границе.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извинит.е ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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