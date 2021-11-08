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Отказ изучать просьбу американца Уилана отбывать 16 лет за шпионаж не в России, а в США, признан законным

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Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников американца Пола Уилана о его передаче властям США для дальнейшего отбывания наказания. Уилан был задержан в 2018 году, и в 2020-м приговорен к 16 годам лишения свободы по статье о шпионаже.

«Оставить без изменения», — цитирует 8 ноября ТАСС судью Николая Волкова.

«Будем обжаловать в кассационной инстанции, — прокомментировал решение суда адвокат иностранца Владимир Жеребенков. — Фактически суд со стадии предания без судебного рассмотрения, без высказывания своих доводов и предоставления определенных документов отказался рассматривать данный вопрос. Каждый человек и гражданин другой страны имеет право на правосудие, но российский суд, сперва мордовский суд, фактически и этот суд, отказались рассматривать вопрос по существу».

Утром до начала суда адвокат заявил прессе, что в настоящее время переговоры о возможной выдаче Уилана, его обмене на россиян, которые находятся в тюрьмах США, не ведутся, а осужденный подвергается взысканиям со стороны ФСИН за плохое владение русским языком.

В 2020 году адвокат заявлял, что Пол Уилан может быть обменян на Виктора Бута и Константина Ярошенко. «Один к двум», — уточнил тогда Жеребенков.

Сегодня же представитель прокуратуры заявил, что иностранец, «являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности».

По версии обвинения, Пол Уилан получил списки курсантов и адъюнктов Голицынского пограничного института ФСБ от своего знакомого россиянина.

Признание человека с четырьмя гражданствами виновным по статье «Шпионаж» вызвало критику Госдепа США. О судьбе Уилана и борьбе за него в июне 2021 года заявлял посол США в РФ Джон Салливан сразу после возвращения на работу в Москву.

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Комментарии (2)

Карабас Барабас
"Пол Уилан получил списки курсантов и адъюнктов Голицынского пограничного института ФСБ от своего знакомого россиянина". А где этот "знакомый россиянин"? Опять секретный свидетель, которого никто никогда не видел?
Grotesk
короче торговец оружием и перевозчик наркотиков тоже будут сидеть до упора...
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