Отказ изучать просьбу американца Уилана отбывать 16 лет за шпионаж не в России, а в США, признан законным

«Будем обжаловать в кассационной инстанции, — прокомментировал решение суда адвокат иностранца Владимир Жеребенков. — Фактически суд со стадии предания без судебного рассмотрения, без высказывания своих доводов и предоставления определенных документов отказался рассматривать данный вопрос. Каждый человек и гражданин другой страны имеет право на правосудие, но российский суд, сперва мордовский суд, фактически и этот суд, отказались рассматривать вопрос по существу».

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников американца Пола Уилана о его передаче властям США для дальнейшего отбывания наказания. Уилан был задержан в 2018 году, и в 2020-м приговорен к 16 годам лишения свободы по статье о шпионаже.

Утром до начала суда адвокат заявил прессе, что в настоящее время переговоры о возможной выдаче Уилана, его обмене на россиян, которые находятся в тюрьмах США, не ведутся, а осужденный подвергается взысканиям со стороны ФСИН за плохое владение русским языком.



В 2020 году адвокат заявлял, что Пол Уилан может быть обменян на Виктора Бута и Константина Ярошенко. «Один к двум», — уточнил тогда Жеребенков.



Сегодня же представитель прокуратуры заявил, что иностранец, «являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности».



По версии обвинения, Пол Уилан получил списки курсантов и адъюнктов Голицынского пограничного института ФСБ от своего знакомого россиянина.



Признание человека с четырьмя гражданствами виновным по статье «Шпионаж» вызвало критику Госдепа США. О судьбе Уилана и борьбе за него в июне 2021 года заявлял посол США в РФ Джон Салливан сразу после возвращения на работу в Москву.

