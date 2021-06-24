Посол США в Москве Джон Салливан вернулся в Россию

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, — установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», — рассказал Салливан журналистам.

Дипломат подчеркнул, что, как ранее заявил президент США Джо Байден в Женеве, на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между двумя странами.



«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия — и у нас есть существенные разногласия — важно вести открытый и откровенный диалог», — отметил посол.



Также, по словам Салливана, встречи в Женеве носили позитивный характер. «Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите. В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве РФ для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности — диалога, который служит во благо наших стран и всего мира», — считает он.



«Как посол США в России, я буду продолжать выступать за демократию, за права человека, за свободные и открытые средства массовой информации в Соединенных Штатах, в России и во всем мире. И я буду продолжать выступать за справедливое обращение с гражданами США в России, в том числе с Тревором Ридом, судебное разбирательство по делу которого скоро продолжится, и Полом Уиланом, который провел уже более 900 дней в заключении в России», — подчеркнул Салливан.

