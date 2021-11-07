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Неуправляемый кабриолет столкнул девушку с обрыва в горах Сочи

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Водитель кабриолета перепутал педали в Сочи и неуправляемая машина сбила девушку, которая стояла на краю обрыва и любовалась пейзажами, сообщили «Вести Сочи» 7 ноября.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошёл на смотровой площадке в горах. Припаркованная машина отъезжала со стоянки и после того, как сбила девушку, сама частично съехала в пропасть. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, виновник ДТП получил перелом руки.

Еще одно резонансное ДТП произошло вечером 9 октября под Сочи. Водитель «Мерседеса», в котором находилась ведущая Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». Погибла 35-летняя пассажирка легковушки, ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей.

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Комментарии (10)

Mazzzz
А Собчак то тут причём ???
Mr.Long
Что за чушь, как это - неуправляемый?! Неуправляемый, это если водитель сознание потерял. А если идиот перепутал педали - то вполне себе управляемый.
AlBerkut
С такими когтищами, и на моте??? КАК??? Или у неё перчатки с вырезами под них?
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