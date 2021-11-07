Неуправляемый кабриолет столкнул девушку с обрыва в горах Сочи

Водитель кабриолета перепутал педали в Сочи и неуправляемая машина сбила девушку, которая стояла на краю обрыва и любовалась пейзажами, сообщили «Вести Сочи» 7 ноября.
Как рассказали очевидцы, инцидент произошёл на смотровой площадке в горах. Припаркованная машина отъезжала со стоянки и после того, как сбила девушку, сама частично съехала в пропасть. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, виновник ДТП получил перелом руки.
Еще одно резонансное ДТП произошло вечером 9 октября под Сочи. Водитель «Мерседеса», в котором находилась ведущая Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». Погибла 35-летняя пассажирка легковушки, ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей.