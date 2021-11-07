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Суд арестовал первого обвиняемого по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

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Первого из четырех задержанных по обвинению в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 7 ноября арестовали на два месяца. По версии следствия, именно он был с ножом во время драки.

«Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Фарамаз Гасанов <…>. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 5 января 2022 года», — сообщили в суде РИА Новости.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что арестованному 19 лет. По версии следствия, именно он во время драки был с ножом.

Ранее адвокат одного из фигурантов рассказал, что обвиняемые не признают вину в покушении на убийство, хотя и не отрицают участия в драке.

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но председатель СКР Александр Бастрыкин «в связи с тем, что распространяется информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет», поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Четверо молодых людей 4 ноября в микрорайоне Новые Ватутинки устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. Началась драка, которая продолжилась на улице. На следующий день троих нападавших задержали, четвертый оказался в руках полиции в ночь с пятницы на субботу. Как выяснилось со слов одного из задержанных, он и его братья приехали из Оренбурга.

Предварительно сообщалось, что в конфликте участвовали уроженцы Кавказа. После происшествия полицейские провели рейды в микрорайоне и проверили стройплощадки, задержав десятки мигрантов.

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Комментарии (8)

pila_grigoryeva
помнится азербайджанец зарезал русского в москве несколько лет назад на глазах у его невесты к которой этот дикарь приставал
В итоге после пафосного задержания этого кавказца его передали в азербайджан и через год он вышел на свободу
Также будет и с этими южнорасиянами
263836471
В этом конкретном случае - каковы могли быть пределы необходимой обороны? Можно было стрелять по ногам участников группы нападавших?
Аппаратчик мокрой классификации
Вооот, ведь, умеют жэ работать оперативно! Научились, ведь, со времен агафонова-мирзаева!! :))
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