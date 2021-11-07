Суд арестовал первого обвиняемого по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

Первого из четырех задержанных по обвинению в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 7 ноября арестовали на два месяца. По версии следствия, именно он был с ножом во время драки.
«Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Фарамаз Гасанов <…>. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 5 января 2022 года», — сообщили в суде РИА Новости.
В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что арестованному 19 лет. По версии следствия, именно он во время драки был с ножом.
Ранее адвокат одного из фигурантов рассказал, что обвиняемые не признают вину в покушении на убийство, хотя и не отрицают участия в драке.
Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но председатель СКР Александр Бастрыкин «в связи с тем, что распространяется информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет», поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.