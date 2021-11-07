Суд арестовал первого обвиняемого по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

Первого из четырех задержанных по обвинению в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 7 ноября арестовали на два месяца. По версии следствия, именно он был с ножом во время драки.



«Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Фарамаз Гасанов <…>. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 5 января 2022 года», — сообщили в суде РИА Новости.



В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что арестованному 19 лет. По версии следствия, именно он во время драки был с ножом.

