Обвиняемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве не признают покушение на убийство

Задержанные за нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство, хотя не отрицают участие в драке. Об этом сообщил 7 ноября адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко.



«Обвиняемые признают свою вину в хулиганстве, они участвовали в драке. Но они не признают вину в покушении на убийство», — рассказал он РИА Новости.



Следствие ходатайствовало перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех четырех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

