Обвиняемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве не признают покушение на убийство

Задержанные за нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство, хотя не отрицают участие в драке. Об этом сообщил 7 ноября адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко.
«Обвиняемые признают свою вину в хулиганстве, они участвовали в драке. Но они не признают вину в покушении на убийство», — рассказал он РИА Новости.
Следствие ходатайствовало перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех четырех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.
Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но председатель СКР Александр Бастрыкин «в связи с тем, что распространяется информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет», поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.