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Обвиняемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве не признают покушение на убийство

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Задержанные за нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство, хотя не отрицают участие в драке. Об этом сообщил 7 ноября адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко.

«Обвиняемые признают свою вину в хулиганстве, они участвовали в драке. Но они не признают вину в покушении на убийство», — рассказал он РИА Новости.

Следствие ходатайствовало перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех четырех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но председатель СКР Александр Бастрыкин «в связи с тем, что распространяется информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет», поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Четверо молодых людей 4 ноября в микрорайоне Новые Ватутинки устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. Началась драка, которая продолжилась на улице. На следующий день троих нападавших задержали, четвертый оказался в руках полиции в ночь с пятницы на субботу. Как выяснилось со слов одного из задержанных, он и его братья приехали из Оренбурга.

Предварительно сообщалось, что в конфликте участвовали уроженцы Кавказа. После происшествия полицейские провели рейды в микрорайоне и проверили стройплощадки, задержав десятки мигрантов.

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Комментарии (21)

Михаил Петров-Водкин
— Она готовится стать матерью!
— А я готовлюсь стать отцом! (с)
Cвифт
.... о как.
--- Телеканал "Звезда" опубликовал видео, где юрист отвечает на вопрос, был ли у нападавших нож. Масютенко утверждает, что у одного из нападавших в руках был не нож, а "спортивный инвентарь". По мнению юриста, кистевой эспандер очевидцы или пострадавшие могли спутать с ножом.
Zet
Как это не признают?! Этого просто не может быть!
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