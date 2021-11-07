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Дочь Пескова поддержала Кадырова в споре с Симоньян о приезжих

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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова в споре с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Накануне чеченский лидер раскритиковал Симоньян за то, что ее СМИ не проверило факты о национальности напавших на отца с ребенком в Новой Москве.

Елизавета Пескова отметила, что согласна с позицией Кадырова про упоминание национальности в материалах. «Перед тем, как что-нибудь писать, прочитайте пост и новости, пожалуйста», — написала она 7 ноября в Instargram.

После происшествия в Новой Москве Симоньян своем Telegram-канале возмутилась поведением приезжих. Главред RT поделилась мнением, что своим поведением приезжие «допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».

В ответ Кадыров написал, что, по его мнению, журналисты намеренно заостряют внимание на национальности задержанных. Он указал, что перед публикацией необходимо было проверить информацию, а только потом «пиариться». Он подчеркнул, что жители Северного Кавказа, являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. «Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда», — заявил Кадыров.

Позже Симоньян ответила Кадырову в Telegram, что ее информация оказалась верной. Она добавила, что если публично замалчивать то, что все равно обсуждается в соцсетях, проблема только усугубится.

В минувший четверг, 4 ноября, четверо молодых людей в московском микрорайоне Новые Ватутинки устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. Началась драка, которая продолжилась на улице. На следующий день троих нападавших задержали, четвертый оказался в руках полиции в ночь с пятницы на субботу. Как выяснилось со слов одного из задержанных, он и его братья приехали из Оренбурга.
Предварительно сообщалось, что в конфликте участвовали уроженцы Кавказа. После происшествия полицейские провели рейды в микрорайоне и проверили стройплощадки, задержав десятки мигрантов.

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Комментарии (44)

140388025
"Дочь Пескова поддержала Кадырова" )))) Вот чтобы он делал без ее поддержки? Ох уж эти куры..))
Xottabych
А кто это такая "дочь Пескова"? Это что - должность или подготовка к будущей деятельности. И насколько ценно её мнение для оценки разгула преступности в Российской Федерации"? Чем- то, всё это напоминает бульварную прессу.
А что касается преступности, то Кадыров абсолютно прав, действительно, у преступности нет национальности, но она всегда имеется у конкретных преступников!
SKPTM
В повестке новостей то, что говорит всякий биомусор....
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