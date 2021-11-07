Дочь Пескова поддержала Кадырова в споре с Симоньян о приезжих

Елизавета Пескова отметила, что согласна с позицией Кадырова про упоминание национальности в материалах. «Перед тем, как что-нибудь писать, прочитайте пост и новости, пожалуйста», — написала она 7 ноября в Instargram.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова в споре с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Накануне чеченский лидер раскритиковал Симоньян за то, что ее СМИ не проверило факты о национальности напавших на отца с ребенком в Новой Москве.

После происшествия в Новой Москве Симоньян своем Telegram-канале возмутилась поведением приезжих. Главред RT поделилась мнением, что своим поведением приезжие «допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».



В ответ Кадыров написал, что, по его мнению, журналисты намеренно заостряют внимание на национальности задержанных. Он указал, что перед публикацией необходимо было проверить информацию, а только потом «пиариться». Он подчеркнул, что жители Северного Кавказа, являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. «Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда», — заявил Кадыров.



Позже Симоньян ответила Кадырову в Telegram, что ее информация оказалась верной. Она добавила, что если публично замалчивать то, что все равно обсуждается в соцсетях, проблема только усугубится.

