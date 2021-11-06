Дополнительные объемы «Спутника Лайт» начнут поставлять в регионы с 8 ноября

С 8 ноября начнутся поставки дополнительных объемов однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в российские регионы. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», — сказал министр в ходе рабочей поездки в Рязанскую область (цитата по ТАСС).



Ранее Минздрав РФ выпустил новые рекомендации, согласно которым «Спутник Лайт» будут использовать только для ревакцинации. Ряд регионов страны столкнулись с дефицитом препарата из-за роста желающих сделать прививку и получить QR-код. О том, как петербуржцев лишили QR-кодов «по-быстрому», читайте в материале «Фонтанки».

