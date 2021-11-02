В Петербурге «Спутником Лайт» до новых рекомендаций Минздрава успели привить более 370 тысяч человек

Прививку «Спутником Лайт» в Петербурге, до того, как Минздрав не рекомендовал её использовать для первичной вакцинации, сделали более 370 тысяч человек, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



Как он рассказал 2 ноября в пресс-центре ТАСС, «Спутником V» в Петербурге полностью вакцинировано 1,47 миллиона жителей, «Спутником Лайт» — 371 тысяча, «КовиВаком» — 36,7 тысячи, «ЭпиВакКороной» — 27 тысяч.

Как писала «Фонтанка», получить QR-код за один укол и привиться «Спутником Лайт» в Петербурге пока не поможет даже ранняя запись.